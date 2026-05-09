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Marcelo Tinelli reveló el rol que tuvo Pampita en su nueva conquista: "La faltó arranque"

El conductor blanqueó que está iniciando una relación amorosa con una exmodelo argentina, amiga de la exmujer de Benjamín Vicuña. "Estaba Caro ese día", contó sobre el momento en que se conocieron.

El conductor habló de su nueva conquista y el rol de la modelo como la Celestina.

El conductor habló de su nueva conquista y el rol de la modelo como la "Celestina".

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Marcelo Tinelli reveló qué rol tuvo Carolina "Pampita" Ardohaín en su nueva relación con Rossana Almeyda, una exmodelo radicada en Maimi. Mientras muchos dijeron que la exmujer de Benjamín Vicuña hizo de "Celestina", él lo desmintió.

La actriz habría exigido más dinero y una cláusula de protección maternal.
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"Estoy empezando una relación, conociendo a alguien. Una mujer divina, que me hace mucho bien y siento que nos estamos haciendo bien", contó el conductor.

El mediático aclaró que "nunca Pampita fue Celestina mía de nada", y detalló: "Estaba Caro ese día, pero le faltó arranque. Me parece que la amiga de ella hizo más fuerza", reveló el periodista en una nota con Luciana Rubinska.

Entre risas, Tinelli insistió en que fue otra amiga la que impulsó el encuentro, después de su escandalosa ruptura con Milet Fuigueroa, y el propio famoso lo describió como "el arranque de algo lindo".

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Quién es Rossana Almeyda, la nueva pareja de Tinelli

La nueva conquista de Marcelo Tinelli, Rossana Almeyda, es una exmodelo argentina que reparte su vida entre Buenos Aires y Miami, en Estados Unidos. Después de dejar el modelaje, se volcó al mundo empresario y luego al académico. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene varios cursos de posgrado en su formación universitaria. Está separada y tiene un hijo, y en sus momentos libres le gusta viajar por Argentina y el mundo.

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