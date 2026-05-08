9 de mayo de 2026 Inicio
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El ciclón extratropical llegó a la Costa Atlántica: generó olas de hasta 7 metros e importantes destrozos

Monte Hermoso, Necochea y Miramar son algunas de la ciudades costeras que resultaron afectadas. La marea superó la costanera y avanzó sobre las calles, acompañada por intensas ráfagas.

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La costa de Monte Hermoso

La costa de Monte Hermoso, la más afectada.

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Un profundo sistema de baja presión, catalogado meteorológicamente como un ciclón extratropical o "ciclón bomba", mantuvo en alerta máxima a las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires, donde olas de más de 7 metros y ráfagas de 70km/h azotaron la región provocando importantes destrozos y el desborde del mar, afectando directamente a ciudades como Monte Hermoso, Necochea y Miramar, entre otras.

Los chaparrones persisten durante la jornada del jueves 7 de mayo. 
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Durante la madrugada del sábado, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 140 km/h en alta mar, acompañadas de olas de hasta 12 metros de altura que se extenderán a lo largo de todo el fin de semana en la Costa Atlántica. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre gran parte del territorio.

El impacto en la costa bonaerense fue considerable, con un oleaje que ha superado los límites habituales de la costa. El Servicio de Hidrografía Naval advirtió sobre condiciones severas y se estima que en áreas de mar abierto las olas podrían alcanzar alturas extremas de hasta 12 metros, mientras que en las playas el avance del agua ha superado las defensas costeras. Este fenómeno de ciclogénesis no solo produce un aumento del nivel del mar, sino también una fuerte erosión en el frente costero debido a la persistencia del temporal.

ciclogenesis

En la localidad de Monte Hermoso, la situación se tornó crítica cuando la sudestada superó la barrera de la Costanera y alcanzó la peatonal Dufaur, cubriendo parte de la rambla y complicando a vecinos y comerciantes. Las imágenes viralizadas en redes sociales mostraron cómo el mar arrastró estructuras, incluyendo casillas de guardavidas, mientras que la ciudad sufrió un corte total del suministro eléctrico. Las autoridades locales han solicitado a la población evitar circular por la vía pública ante el riesgo que representan los anegamientos.

Como medida preventiva ante la magnitud del evento hidrometeorológico, el municipio de Monte Hermoso dispuso la suspensión de todas las actividades administrativas, deportivas y culturales, así como de las clases en todos los turnos. Fernando Vera, secretario de Seguridad Urbana, indicó que se mantienen activos los operativos de emergencia en conjunto con Bomberos, Policía y Protección Civil para monitorear las zonas de mayor riesgo y asistir ante posibles evacuaciones por la subida de la marea.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h durante la madrugada del sábado. Además, se esperan precipitaciones persistentes que podrían dejar acumulados de entre 30 y 70 mm en el área crítica de Necochea y Claromecó. Los especialistas señalan que los vientos sostenidos del cuadrante sur se mantendrán por un período de al menos 24 horas antes de comenzar a ceder.

Mira los impresionantes videos de la sudestada que azota la Costa Atlántica

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