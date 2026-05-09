"No estoy contenta": se filtró el mensaje de una famosa diva argentina para los Martín Fierro

Los premios de la televisión suelen tener adeptos y desertores dentro y fuera de los nominados. En esta oportunidad, una polémica con las ternas tiñó la previa de rispideces.

La nueva edición de los Premios Martín Fierro quedó envuelta en una polémica inesperada luego de que se filtrara el malestar de Mirtha Legrand por la categoría en la que fue nominada. La conductora, una de las figuras históricas de la televisión argentina, no ocultó su incomodidad y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

Tranquilidad tras su ausencia: se filtró el estado de salud de Mirtha Legrand

La situación salió a la luz en el programa Intrusos, donde el periodista Dani Ambrosino reveló que la diva fue incluida en la terna de labor periodística femenina en los Martín Fierro , compartiendo nominación con Carolina Amoroso y Soledad Larghi. La elección sorprendió a buena parte del ambiente televisivo, sobre todo por la trayectoria de Legrand vinculada a la conducción y el formato de entrevistas.

Lejos de responder con diplomacia, la conductora expresó su desacuerdo de manera directa cuando le preguntaron qué pensaba sobre la categoría asignada. Sus palabras volvieron a instalar el debate alrededor de cómo se definen las ternas y cuáles son los criterios que utiliza APTRA.

El episodio tomó todavía más fuerza porque se produjo pocos días después de que Mirtha Legrand retomara sus actividades tras atravesar una bronquitis que la obligó a ausentarse temporalmente de su programa. Durante ese período, Juana Viale estuvo al frente del ciclo.

Cuál fue el mensaje que se filtró de una famosa argentina para los Martín Fierro

La frase que desató la polémica fue breve, aunque suficiente para dejar en claro el enojo de Mirtha Legrand con la categoría en la que quedó nominada. “No, es raro ese rubro. No estoy contenta”, expresó la conductora al ser consultada sobre su presencia en la terna de labor periodística femenina.

Mirtha Legrand 2 Mirtha Legrand.

El mensaje rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales porque muchos interpretaron que la diva considera que su carrera excede ese tipo de clasificación tradicional dentro de la televisión.

Además, el reclamo terminó alcanzando indirectamente a Luis Ventura, presidente de APTRA, quien suele quedar en el centro de las críticas cada vez que una nominación genera controversia entre las figuras del espectáculo argentino.