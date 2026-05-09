9 de mayo de 2026 Inicio
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Brote de hantavirus: los pasajeros argentinos cumplirán la cuarentena en Países Bajos

El crucero llegará este domingo al puerto de Tenerife, desde allí se realizará el traslado en medio de un operativo sanitario especial. Además, vigilan a seis personas por contacto estrecho con un caso positivo de la embarcación.

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España puso en marcha un operativo sanitario paraevacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes

España puso en marcha un operativo sanitario para evacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes

Pasajeros argentinos del crucero MV Hondius, donde se registraron casos de hantavirus y tuvo tres fallecidos, realizarán una cuarentena obligatoria en Países Bajos, donde serán trasladados en las próximas horas.

Muchas pacientes terminan disminuyendo o abandonando tratamientos.
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Desde España ya pusieron en marcha un operativo sanitario para evacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes, una vez que el barco arribe al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, en las primeras horas del domingo, procedente de Cabo Verde.

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, el traslado se llevará a cabo en lanchas y por grupos según las nacionalidades de cada uno y detallaron que no pasarán por el sector de migraciones. Los argentinos viajarán junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses. Además, un avión especial trasladará a los 14 pasajeros españoles a Madrid, donde cumplirán la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reunirá este sábado en Madrid con Pedro Sánchez antes de viajar a Canarias para supervisar la llegada del barco MV Hondius. El encuentro será en el palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno español, antes de la partida del responsable de la OMS hacia el archipiélago de las Canarias.

EEUU, Italia y España vigilan caso de posible contacto de hantavirus

En medio del control para evitar la propagación del hantavirus, España, Italia y Estados Unidos comunicaron que están en monitoreo y vigilancia de personas que podrían haber tenido contacto con casos de la enfermedad.

De acuerdo a lo informado por las autoridades del Departamento de Salud del estado y los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dos residentes de Nueva Jersey permanecen bajo monitoreo estricto por una posible exposición al hantavirus vinculada al crucero MV Hondius.

Según detallaron, hasta ahora ninguno de los individuos presenta síntomas y que el riesgo para la población general se considera muy bajo. Las personas bajo seguimiento no viajaron en el crucero, sino que estuvieron en contacto con un infectado durante un vuelo internacional después de que este descendiera del MV Hondius.

En Italia, el Ministerio de Sanidad informó están en vigilancia “activa” de cuatro personas que viajaron en un vuelo en el que estuvo, “durante pocos minutos”, la mujer que murió en Johannesburgo (Sudáfrica), tras haber abandonado el crucero.

"Han llegado a Italia cuatro personas en el vuelo de KLM con escala en Roma en el que había viajado durante unos minutos la mujer ingresada en Johannesburgo y fallecida allí”, explicó el Ministerio en un comunicado.

Por su parte, en España son dos los casos que están en observación, pero que no eran parte de la embarcación. Una de las personas afectadas está internada en Barcelona, mientras que una mujer de 32 años está internada en Valencia, con síntomas respiratorios.

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