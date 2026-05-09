Se complica el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Lo van a pensar" Yanina Latorre filtró detalles del pedido económico que la actriz le hizo a la producción de Telefe. Uno de los puntos clave del conflicto es su hija, Anna Chiara, ya que aún no se definió si ingresará a la casa con ella. + Seguir en







La actriz habría exigido más dinero y una cláusula de protección maternal. Redes sociales

El anticipado regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada, en Telefe, pasó de ser una certeza a una gran incertidumbre en cuestión de horas. Según trascendió, el problema sería su hija, Anna Chiara: la producción quiere sumarla a a casa, pero la actriz "no quiere que entre a la picadora de carne que es Gran Hermano".

De acuerdo a lo que reveló Yanina Latorre, la actriz vivió momentos de tensión con la producción al exigir una cifra millonaria, cláusulas de protección familiar y otros detalles que dejó transcender la conductora de América. Todo apuntaría a resguardar a su hija, pero la larga lista de pedidos hizo dudar a los responsables del reality.

El punto más importante para la artista es que Anna Chiara del Boca ingrese y cuál será el futuro de la joven, de 25 años. La "reina de las telenovelas" tiene temor por la exposición mediática: "Andrea siente que es exponerla demasiado y que va a ser una picadora de carne".

Andrea Del Boca Anna Andrea del Boca pidió una cifra millonaria para que su hija entre a Gran Hermano. Mientras la artista pidió entrar sola y sin grandes puestas en escena, desde la producción de Telefe quieren organizar una gala especial. La idea es que la actriz entre el miércoles 20 de mayo, el día del repechaje, aunque no formaría parte de la votación, sino que sería en otro momento y como una figura estelar en la casa.