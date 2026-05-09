Vanesa Martín deslumbró a un Gran Rex agotado: "Siento a Argentina como una de mis casas"

La artista española comenzó su gira "Casa mía" en el país con un show que tuvo a Luciano Pereyra como invitado y a Lali Espósito de espectadora especial. Este sábado vuelve a presentarse en Buenos Aires antes de recorrer el interior.

La reconocida artista española Vanesa Martín dio inicio a su gira Casa mía en Argentina con el primero de sus dos shows en el teatro Gran Rex. Se trató de una noche cargada de emoción y grandes éxitos que tuvo a a Luciano Pereyra como invitado arriba del escenario y a Lali Espósito de espectadora especial. "Siento a Argentina como una de mis casas", señaló.

Por su parte, este sábado volverá a presentarse en un recinto porteño agotado, para dar comienzo luego a una serie de tres shows más en Rosario, Córdoba y Mendoza.

Con un formato cercano y una puesta elegante, Martín recorrió distintas etapas de su carrera en un show donde la conexión con el público estuvo presente de principio a fin. Desde la apertura con Casa Mía, Habito y De tus ojos, hasta el cierre con Caída Libre y Cómo te digo, la noche avanzó entre ovaciones, coros multitudinarios y momentos de gran intimidad.

Entre sus temas también sonaron Besos y descuidos, Complicidad, Polvo de mariposas, Te has perdido quien soy, Me sucedes, Intimidad y He sido, además de pasajes particularmente emotivos durante 90 minutos, Arráncame y El nudo, que encontraron al público completamente entregado.

Uno de los momentos más ovacionados de la noche llegó con la aparición sorpresa de Luciano Pereyra para interpretar junto a Vanesa No te pude retener, desatando una de las reacciones más intensas de la noche.

Como si fuera poco, la artista española tuvo la sorpresa de reconocer entre los espectadores a Lali Espósito: no dudó en bajar a saludarla y expresarle su admiración musical.

"Tremendo. La adoro. La amo. Públicamente te declaro. Es mi amiga, mi compañera. Nos hemos reído mucho y nos reiremos muchísimo más. Aprende mucho de ella y está por ahí detrás Mariana. Su majestad", expresó Vanesa previo a fundirse en un abrazo con la artista pop que el 6 y 7 de junio se presentará por primera vez en el estadio de River Plate.