Faustino Oro se convirtió en Gran Maestro de ajedrez: es el segundo más joven de la historia El argentino venció al polaco Bartlomiej Niedbala en el Torneo Abierto de Cerdeña y, de esta manera, consiguió la norma que le faltaba con apenas 12 años, 6 meses y 26 días. Se trata de la máxima distinción otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez. Por + Seguir en







Faustino Oro es una de las grandes revelaciones del deporte argentino.

El argentino Faustino Oro hizo historia este sábado al convertirse en Gran Maestro internacional de ajedrez con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, lo que lo convierte en la segunda persona más joven en alcanzar ese logro detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, dueño del récord absoluto desde 2021.

Se trata de la máxima distinción otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), y no llega como una sorpresa: hace dos años, en 2024, Oro se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia. La nueva distinción es un hecho sin precedentes en la historia del ajedrez argentino.

El niño logró el segundo lugar histórico y le quitó el segundo lugar a Sergey Karjakin, de origen ucraniano. El ajedrez argentino, de la mano de Faustino, vuelve a meter a la Argentina entre los países con los mejores ajedrecistas jóvenes a nivel global.

El argentino ya nos acostumbró a sus récords y, desde hacce varios años, es noticia porque acumuló marcas históricas desde muy temprana edad en el exigente tablero internacional. En junio de 2024, el niño se transformó en el Maestro Internacional más joven de la historia con apenas 10 años y se entre los mejores del ajedrez mundial.

Tras derrotar al legendario Magnus Carlsen, Oro saltó a la fama durante una vertiginosa partida online. Ese triunfo ante el excampeón del mundo popularizó al argentino, más allá del circuito profesional y, desde entonces, el pequeño gran maestro ratificó su talento torneo a torneo frente a rivales consagrados.

En el último tiempo, el ajedrecista porteño sumó actuaciones destacadas en diversas competencias europeas organizadas por la FIDE. Su asombrosa madurez mental y técnica le permitió escalar categorías a una velocidad inusual para el deporte y, a los 12 años, ya disputa partidas en escenarios que otros profesionales alcanzan tras décadas de carrera. Noticia en desarrollo.-