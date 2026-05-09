Sorpresivo giro en el caso Ángel: nuevas pericias revelaron que el menor no murió por maltrato físico

La madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, fueron detenidos por la Justicia de Chubut acusados de ocasionarle lesiones. El resultado de los estudios histopatológicos incorporados al expediente señalaron que falleció producto de una enfermedad no tratada a tiempo.

Un nueva pericia médica incorporada a la investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, en Chubut, dio un fuerte giro en la causa al revelar que el niño de 4 años falleció debido a un cuadro de neumonía bilateral , enfermedad que no fue tratada a tiempo. La madre biológica, Mariela Altamirano , y su pareja, Maicol González , están detenidos desde el 12 de abril acusados por el delito de homicidio.

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Fuentes de la investigación señalaron a medios locales que " la causal de muerte habría sido una neumonía. Dejó de enviar oxígeno al cerebro y eso ocasionó el caos cerebral" . Los datos se contradicen que los resultados preliminares arrojados en la autopsia, los cuales referían a "una hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea".

Una pericia reveló que Ángel falleció por una infección respiratoria aguda que no fue tratada a tiempo.

Los estudios histopatológicos fueron incorporados al expediente y ahora la defensa de la madre del niño y su pareja, podría pedir el cambio de carátula y una eventual liberación de la cárcel mientras se lleve a cabo el juicio. Según explicaron, se tiene que " reevaluar la calificación pero que eso no significa que vayan a quedar libres de culpa y cargo”.

Los nuevos cargos que podrían caberle a Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González es abandono de persona seguido de muerte . Los investigadores ahora se centrará en si Ángel pasó varios días enfermo sin recibir la atención médica correspondiente frente al delicado cuadro de salud.

La historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia informó que el nene llegó en estado crítico, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Incluso, los médicos advirtieron sobre un “antecedente de traumatismo previo”.

Caso Ángel: intentaron incendiar el pabellón donde está presa la madre

La madre de Ángel, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, vivió la primera interna en el penal donde está presa preventivamente desde el 15 de abril. Se trató de dos disputas que provocaron casi un incendio de su pabellón y generó un escándalo dentro del lugar.

Marcela Altamirano se encuentra en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 en Trelew, dentro del módulo 1, en donde el personal policial detectó un principio de incendio por un pedazo de colchón de goma espuma.

Si bien, no hubo heridos y rápidamente controlado, los disturbios se generaron. El jefe penitenciario, según ADNSUR descartó que todo tuviera que ver con la madre del chico, sino un conflicto entre dos internas.

Sucede que hay 15 mujeres en el pabellón, por lo que el fuego se generó más de una vez, pero pocas veces intencional. En la audiencia, Mariela y su pareja Maicol González fueron imputados por “homicidio agravado por el vínculo” y seguirán en prisión preventiva por seis meses.