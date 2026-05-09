9 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Sorpresivo giro en el caso Ángel: nuevas pericias revelaron que el menor no murió por maltrato físico

La madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, fueron detenidos por la Justicia de Chubut acusados de ocasionarle lesiones. El resultado de los estudios histopatológicos incorporados al expediente señalaron que falleció producto de una enfermedad no tratada a tiempo.

Por
El hospital donde fue tratado Ángel.

El hospital donde fue tratado Ángel.

Un nueva pericia médica incorporada a la investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, en Chubut, dio un fuerte giro en la causa al revelar que el niño de 4 años falleció debido a un cuadro de neumonía bilateral, enfermedad que no fue tratada a tiempo. La madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, están detenidos desde el 12 de abril acusados por el delito de homicidio.

Te puede interesar:

Conmoción en Los Polvorines: quién es el hombre que asesinó a una mujer y abusó de una nena

Fuentes de la investigación señalaron a medios locales que "la causal de muerte habría sido una neumonía. Dejó de enviar oxígeno al cerebro y eso ocasionó el caos cerebral". Los datos se contradicen que los resultados preliminares arrojados en la autopsia, los cuales referían a "una hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea".

Ángel
Una pericia reveló que Ángel falleció por una infección respiratoria aguda que no fue tratada a tiempo.

Una pericia reveló que Ángel falleció por una infección respiratoria aguda que no fue tratada a tiempo.

Los estudios histopatológicos fueron incorporados al expediente y ahora la defensa de la madre del niño y su pareja, podría pedir el cambio de carátula y una eventual liberación de la cárcel mientras se lleve a cabo el juicio. Según explicaron, se tiene que "reevaluar la calificación pero que eso no significa que vayan a quedar libres de culpa y cargo”.

Los nuevos cargos que podrían caberle a Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González es abandono de persona seguido de muerte. Los investigadores ahora se centrará en si Ángel pasó varios días enfermo sin recibir la atención médica correspondiente frente al delicado cuadro de salud.

La historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia informó que el nene llegó en estado crítico, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Incluso, los médicos advirtieron sobre un “antecedente de traumatismo previo”.

Caso Ángel: intentaron incendiar el pabellón donde está presa la madre

La madre de Ángel, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, vivió la primera interna en el penal donde está presa preventivamente desde el 15 de abril. Se trató de dos disputas que provocaron casi un incendio de su pabellón y generó un escándalo dentro del lugar.

Marcela Altamirano se encuentra en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 en Trelew, dentro del módulo 1, en donde el personal policial detectó un principio de incendio por un pedazo de colchón de goma espuma.

Si bien, no hubo heridos y rápidamente controlado, los disturbios se generaron. El jefe penitenciario, según ADNSUR descartó que todo tuviera que ver con la madre del chico, sino un conflicto entre dos internas.

Sucede que hay 15 mujeres en el pabellón, por lo que el fuego se generó más de una vez, pero pocas veces intencional. En la audiencia, Mariela y su pareja Maicol González fueron imputados por “homicidio agravado por el vínculo” y seguirán en prisión preventiva por seis meses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El colorista Abel Guzmán disparó y mató a su compañero Germán Medina.

Condenaron a Abel Guzmán a 20 años de prisión por el asesinato del peluquero Germán Medina

Ciudad de Buenos Aires: apedreó una pizzería y terminó fue condenado a prisión en menos de 24 horas

Ciudad de Buenos Aires: apedreó una pizzería y terminó fue condenado a prisión en menos de 24 horas

El hecho se produjo en Mendoza.

Tragedia en Mendoza: un motociclista murió aplastado por la caída de un árbol

El operativo se realizó en una pista clandestina en el establecimiento Don Julio en Santa Fe. 

Golpe al narcotráfico en Santa Fe: interceptaron una avioneta y secuestraron 400 kilos de cocaína

El hecho se produjo en la Ruta Nacional 40.

Tragedia en la Ruta 40: murieron un adolescente y una mujer por el vuelco de una camioneta

Pequeñ J expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas, aseguró su abogado.

El abogado de Pequeño J afirmó que su defendido declarará para demostrar su inocencia

Rating Cero

El anuncio oficial del Quimera Tour de María Becerra. 
play

"Empieza la gira 360": María Becerra anunció el Quimera Tour con un divertido video

Actores de la tira hablaron del supuesto maltrato infantil y extensas horas de grabación.

Vuelve Cebollitas: los históricos protagonistas, quiénes se suman y todos los detalles

El próximo eliminado de Gran Hermano se conocerá el lunes 11 de mayo.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan una pelea voto a voto

La relación entre los jugadores fue expuesta por Santiago del Moro.

"Te autorizo a que me comas...": la propuesta íntima de La Bomba Tucumana a un compañero de Gran Hermano

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Matín Lamela y Adabel Guerrero estuvieron juntos durante 17 años.

Adabel Guerrero sorprendió con una confesión tras su crisis de pareja: "A veces uno miente"

últimas noticias

El hospital donde fue tratado Ángel.

Sorpresivo giro en el caso Ángel: nuevas pericias revelaron que el menor no murió por maltrato físico

Hace 11 minutos
Imagen de la espuma en Quequén en 2014.

La espuma marina invadió las costas de Quequén y sorprendió a los vecinos

Hace 23 minutos
Inversión clave en 2026.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.850.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Hace 26 minutos
España puso en marcha un operativo sanitario paraevacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes

Brote de hantavirus: los pasajeros argentinos cumplirán la cuarentena en Países Bajos

Hace 28 minutos
El dólar completó una semana en alza. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de mayo

Hace 34 minutos