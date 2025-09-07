7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones legislativas en la Provincia: detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

El hecho ocurrió en la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo, donde fue descubierto por un votante y lo vio guardando fajos de boletas opositoras. Fue retirado por la Policía y quedó a disposición de la Justicia Electoral.

Por
El fiscal fue visto por un votante que ingresó al cuarto oscuro 

El fiscal fue visto por un votante que ingresó al cuarto oscuro  

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires
Te puede interesar:

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

El caso ocurrió sobre el mediodía de la jornada electoral en la Escuela N°12 de la localidad de Villa de Mayo, cuando un votante ingresó al cuarto oscuro y vio al hombre guardando fajos de boletas en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

Según se puede observar en la filmación que se volvió viral en las redes, el hombre estaba guardando en un sobre las boletas de la Fuerza Patria. El propio votante que ingresó al recinto fue quien filmó la secuencia y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento.

Vamos a ponerlo en primera plana para que vean. El señor fiscal de la Libertad Avanza robando boletas. Ahí se lo ve con las boletas en la mano. Muy bien, muy bonito. Ahí viene la Policía”, se escucha decir al autor del video mientras enfocaba al fiscal con un sobre marrón en mano y dentro se ven boletas con la imagen de Leonardo Nardi, candidato a la oposición.

Embed

Un hombre fue detenido por robarse boletas de Fuerza Patria

Luego de haber sido visto por un votante y alertar a las autoridades de mesa, el fiscal de La Libertad Avanza fue denunciado por los fiscales de los otros partidos.

Rápidamente, llegó la Policía y el individuo que fiscalizaba para el oficialismo fue retirado del establecimiento por dichos efectivos policiales y puesto a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.

Elecciones en Buenos Aires: Kicillof y Milei se miden en la Provincia, en la antesala de las nacionales

Por primera vez desdobladas de los comicios a nivel país, la legislatura bonaerense renueva 46 bancas de diputados y 23 de senadores. Además, se eligen concejales y consejeros en 135 municipios.

Según cifras oficiales, al mediodía del domingo la participación promedio se ubicaba cerca del 30%, con guarismos mayores en el interior de la provincia.

El peronismo y el PRO, que en esta elección compite dentro de una alianza con La Libertad Avanza, son las dos fuerzas que más escaños ponen en juego. En las legislativas de hace cuatro años (2021), la coalición Juntos, que por entonces integraban el PRO, la Coalición Cívica y la UCR, se impuso en casi todas las secciones, con la excepción de la Tercera, que se mantuvo bajo control del peronismo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tralalero Tralala y la estrella del Conicet sorprendieron durante las Elecciones 2025.

Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerenses

Homenajearon a Pablo Grillo en la escuela donde debería haber votado.

Realizaron un homenaje a Pablo Grillo en la escuela de Remedios de Escalada donde debía votar

play

Massa insistió con la participación: "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos"

play

Votó Juan Grabois: "Tengo muy buenas expectativas"

El Ministerio de Educación bonaerense confirmó si habrá clases el lunes.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿hay clases el lunes 8 de septiembre?

play

Bondarenko: "Si la Justicia determina que algún funcionario se equivocó de camino, lo tendrá que pagar"

Rating Cero

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

Se reveló la división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi: es una cifra multimillonaria

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

últimas noticias

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

Hace 7 minutos
play
Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Hace 25 minutos
La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Hace 25 minutos
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Hace 26 minutos
La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Hace 27 minutos