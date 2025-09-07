Elecciones legislativas en la Provincia: detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

El hecho ocurrió en la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo, donde fue descubierto por un votante y lo vio guardando fajos de boletas opositoras. Fue retirado por la Policía y quedó a disposición de la Justicia Electoral.

El fiscal fue visto por un votante que ingresó al cuarto oscuro

Durante el desarrollo de las Elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires , un hecho insólito se vivió dentro de un cuarto oscuro en una escuela de Malvinas Argentinas . Es que, un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robarse boletas opositoras .

El caso ocurrió sobre el mediodía de la jornada electoral en la Escuela N°12 de la localidad de Villa de Mayo, cuando un votante ingresó al cuarto oscuro y vio al hombre guardando fajos de boletas en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

Según se puede observar en la filmación que se volvió viral en las redes, el hombre estaba guardando en un sobre las boletas de la Fuerza Patria . El propio votante que ingresó al recinto fue quien filmó la secuencia y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento.

“ Vamos a ponerlo en primera plana para que vean. El señor fiscal de la Libertad Avanza robando boletas. Ahí se lo ve con las boletas en la mano. Muy bien, muy bonito. Ahí viene la Policía ”, se escucha decir al autor del video mientras enfocaba al fiscal con un sobre marrón en mano y dentro se ven boletas con la imagen de Leonardo Nardi, candidato a la oposición.

Luego de haber sido visto por un votante y alertar a las autoridades de mesa, el fiscal de La Libertad Avanza fue denunciado por los fiscales de los otros partidos.

#EleccionesEnPBA | Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en la Escuela N° 12 de la ciudad de Villa de Mayo, en Malvinas Argentinas, por robar boletas de Fuerza Patria. @NAagencia pic.twitter.com/Ee3zNoxOJm

Rápidamente, llegó la Policía y el individuo que fiscalizaba para el oficialismo fue retirado del establecimiento por dichos efectivos policiales y puesto a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.

Por primera vez desdobladas de los comicios a nivel país, la legislatura bonaerense renueva 46 bancas de diputados y 23 de senadores. Además, se eligen concejales y consejeros en 135 municipios.

Según cifras oficiales, al mediodía del domingo la participación promedio se ubicaba cerca del 30%, con guarismos mayores en el interior de la provincia.

El peronismo y el PRO, que en esta elección compite dentro de una alianza con La Libertad Avanza, son las dos fuerzas que más escaños ponen en juego. En las legislativas de hace cuatro años (2021), la coalición Juntos, que por entonces integraban el PRO, la Coalición Cívica y la UCR, se impuso en casi todas las secciones, con la excepción de la Tercera, que se mantuvo bajo control del peronismo.