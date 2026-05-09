El Inter de Lautaro Martínez, campeón de Italia, visitó al papa León XIV

La delegación completa del Inter de Milán, flamante campeón de la Serie A, vivió una jornada histórica en el Vaticano. Encabezados por el capitán y goleador argentino Lautaro Martínez, y el vicepresidente de la institución, Javier Pupi Zanetti, el plantel fue recibido en una audiencia privada por el Papa León XIV, quien los felicitó por la obtención del Scudetto número 21 de su historia.
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El encuentro se produjo apenas unos días después de que el conjunto neroazzurro se asegurara matemáticamente el título, tras vencer por 2 a 0 al Parma en el Estadio Giuseppe Meazza el pasado 3 de mayo, consagrándose tres fechas antes del final del certamen. La visita a la Santa Sede se realizó en la previa del compromiso que el equipo debía afrontar ante la Lazio en la capital italiana, donde venció 3-0 al conjunto capitalino, con un show del Toro Martínez.
Durante la audiencia, el Papa León XIV brindó un sentido discurso en el que instó a los futbolistas a reflexionar sobre el impacto que generan en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes. "Muchos de ellos los miran como a sus 'héroes', como modelos a imitar, y eso les confiere una responsabilidad que va más allá del rendimiento y que los llama, como deportistas, a ser testigos de valores", remarcó el Sumo Pontífice.
Además, el Papa destacó que el éxito alcanzado por el Inter no fue casualidad, sino el fruto de un "compromiso inmenso, trabajo en equipo, disciplina y perseverancia". Como es tradición en este tipo de visitas, hubo un intercambio de regalos. El plantel del Inter le hizo entrega al Papa de una camiseta oficial del club, con la cual León XIV posó sonriente ante las cámaras de los medios oficiales del Vaticano.
La presencia del delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez y el exjugador de la Albiceleste Javier Zanetti fue central en la delegación. La jornada concluyó con fotos protocolares y una bendición del Papa para los jugadores y sus familias, cerrando así una semana de festejos inolvidable para el club de Milán.
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Una foto histórica: el Papa León XIV junto a todo Inter.
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