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Nico Vázquez y Dai Fernández encendieron las redes: "Gracias por esta noche"

A menos de un año de la separación de Gimena Accardi, el actor agasajó a su pareja y compañera de Rocky con un festejo especial por su cumpleaños.

Los actores comparten la obra Rocky desde 2025 en el Teatro Lola Membrives.

Los actores comparten la obra Rocky desde 2025 en el Teatro Lola Membrives.

Redes sociales

Nico Vázquez y Dai Fernández se mostraron apasionados en las redes sociales el día del cumpleaños 37 de la actriz. "Te merecés ser feliz en todo y más", fue el mensaje del actor para su enamorada.

El conductor habló de su nueva conquista y el rol de la modelo como la Celestina.
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El actor blanqueó su romance con su colega y compañera de teatro en Rocky después de la escandalosa separación de Gimena Accardi, tras 18 años en pareja. Ahora decidió mostrar el festejo con su compañera de vida en un restaurante donde estuvieron solos.

Vázquez compartió con sus seguidores un collage de las fotos del evento exclusivo, ya que el lugar estuvo abierto solo para ellos. Por su parte, ella le respondió: "Gracias por esta noche tan hermosa".

Nico Vázquez y Dai Fernández

La noche comenzó con una sorpresa en los pasillos del Teatro Lola Membrives, donde el elenco en pleno sorprendió a la bailarina con aplausos y una torta. Luego, el equipo se trasladó a un bar que fue cerrado solo para ellos.

Hubo karaoke y baile, y la velada terminó con un agradecimiento público de Fernández a sus compañeros: "Me hacen muy feliz. Festejando con esta familia gigante que amo tanto".

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Quién es Dai Fernández, la pareja de Nico Vázquez

Dai Fernández es una reconocida actriz con una destacada trayectoria en teatro musical y televisión, y desde octubre de 2025 es la nueva pareja de Nico Vázquez. La cantante y bailarina se formó en producciones como Fuerza Bruta, y ganó relevancia por integrar el elenco de Tootsie y protagonizar la obra Rocky.

Reemplazó a Julieta Nair Calvo en la obra Tootsie y luego fue seleccionada para coprotagonizar la versión teatral de Rocky junto a Vázquez en el Teatro Lola Membrives en 2025.

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