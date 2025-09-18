18 de septiembre de 2025 Inicio
Tren Mitre: el ramal Tigre no funcionará entre el sábado y el martes

Además, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán de manera limitada entre ambas cabeceras, mientras que Belgrano R. no llegará hasta Retiro.

Por obras

Por obras, entre el sábado y el martes habrá varios servicios del Tren Mitre afectados

Trenes Argentinos informó que, por trabajos de renovación, durante cuatro días, inclusive el fin de semana, los servicios de los ramales de la Línea Mitre no funcionarán o circularán de manera limitada, lo que afectará a los habituales usuarios del tren.

Según se detalló, el servicio del ramal Tigre no funcionará entre el sábado 20 y el martes 23, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán de manera limitada únicamente entre Belgrano R y las cabeceras José León Suárez y Bartolomé Mitre, sin llegar a la terminal de Retiro. La restitución del recorrido habitual en los tres ramales se estima para el miércoles 24.

En el ramal Tigre continuarán los trabajos de renovación integral de vías que forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, donde ya se ejecutaron más de 12 kilómetros de vías.

“La degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante genera reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje, llegando en algunos casos, a determinarse la suspensión de los servicios”, afirman desde el Gobierno.

Tren Mitre: durante varios días el servicio circulará con limitaciones

Durante cuatro días, el ramal Tigre estará interrumpido dado que se intervendrán las vías en la estación Acassuso entre los cruces de Güemes y Perú. Allí se hará el desarme, montaje de la nueva vía y la reconexión del sistema de señalamiento en una obra que permitirá mejorar la seguridad operacional.

En este ramal se trabajará de manera simultánea en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y paso a nivel Ayacucho. Allí se ejecutará una renovación integral de las vías, se montará el tercer riel y la conexión al sistema de señalamiento.

Por otra parte, continuarán los trabajos que contemplan la colocación de fibra óptica y tareas tendientes a la migración hacia un nuevo sistema de señalamiento, entre las estaciones Tres de Febrero y Colegiales.

Se trata de obras que son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Las obras del ramal Tigre están enmarcadas en el Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria y son ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura. Las tareas tienen un plazo estimado de 24 meses y contemplan la renovación total de 40 kms de vía; el reemplazo de 47 kms de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas (obras de arte).

