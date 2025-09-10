Obras en el Tren Mitre: qué ramales se suspenden y cómo afectarán a los pasajeros

Los usuarios del tren Mitre sufrirán complicaciones en sus trayectos debido a que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre estarán interrumpidos entre el sábado 13 y el lunes 15 de septiembre debido a obras de infraestructura sobre la avenida Del Fomentista.
El trabajo, a cargo de AUSA, comprende la ampliación del paso bajo nivel en el tramo entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete. En esa zona se desplegará maquinaria pesada para montar un nuevo puente ferroviario y reforzar la estructura de hormigón existente, en busca de mejorar la seguridad y el flujo vehicular.
Trenes Argentinos informó que, durante ese período, el ramal Tigre permanecerá operativo y absorberá parte de la demanda habitual del servicio, lo que podría generar mayor afluencia en esa línea y requiere previsiones de los pasajeros.
La interrupción no implica solo un corte urbano: también impactará el transporte interprovincial. Los servicios de larga distancia que unen Buenos Aires con Rosario, Córdoba y Tucumán están totalmente suspendidos desde el viernes hasta el lunes, incluyendo la cancelación del tren rosarino que debía regresar el martes.
Aprovechando la suspensión del ramal, Trenes Argentinos aprovechó para avanzar en la migración tecnológica de las estaciones Tres de Febrero y Colegiales, en línea con el “Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria”. Las actualizaciones incluyen señalamiento moderno y mejoras en telecomunicaciones.