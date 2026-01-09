Atraparon a un miembro de la banda narco venezolana El Tren de Aragua en Corrientes El hombre, identificado como José FPV, había ingresado a territorio argentino de forma ilegal en diciembre y fue detenido un puente fronterizo de la localidad de Ituzaingó. Permanecía fuera de su país desde 2017. Por + Seguir en







Paso fronterizo de Ituzaingó. Redes Sociales

Un integrante de la banda narco El Tren de Aragua, al que identificaron como José FPV, fue capturado por la Prefectura en el puente del paso fronterizo de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. Desde su salida de Venezuela, pasó por Estados Unidos y llegó a Argentina.

El periodista Leonardo García, en la pantalla de C5N, dio detalles del caso. “Está detenido en Corrientes después de que constataran que había ingresado al país de forma absolutamente ilegal, en diciembre”, informó y aclaró que el hambre accedió por la provincia de Salta.

Embed - CAYÓ un MIEMBRO de una MEGA la BANDA VENEZOLANA "TREN de ARAGÜA" “De casualidad, unos días antes le habían robado todo. Por eso se acercó a la policía y solicitó un certificado de extravío de documentación”, detalló. Ante la falta de registros, lo detuvieron y realizaron una consulta internacional. Fue cuando confirmaron que, hace aproximadamente un año, también había ingresado de forma ilegal a Estados Unidos.

Según indicó García, el informe que llegó del país norteamericano explica que al momento de la detención "Además de los tatuajes, tenía 20 cicatrices de arma blanca en la zona da la panza, una bala alojada en el cuerpo", y agregó que, en aquel entonces, el detenido confirmó que “perteneció al ejército venezolano y que estaba intentando llegar a Canadá, porque allí tenía una novia”.

Fotos de Prefectura Ituzaingó Prefectura Se buscan conexiones: por el momento está detenido solo por el ingreso ilegal al país En el expediente se tratará de establecer qué hacía en argentina, cuáles eran sus contactos, hacia dónde se dirigía, quién lo ayudó hasta llegar a Corrientes. "El objetivo, según el propio venezolano, era llegar a Puerto Iguazú, en Misiones, y luego cruzar a Paraguay", relató el periodista.

"Se fue de Venezuela, de forma ilegal, en 2017. Se sabe que estuvo en Estados Unidos, pasó por Canadá y llegó a Argentina. Pero también pasó por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia", mencionó García en referencia a la facilidad para moverse por todo el continente. "Las autoridades buscan establecer qué tipo de contactos vino a hacer a la Argentina y, por eso, le dictaron la prisión preventiva de 45 días, porque el único sustento para tenerlo detenido es el ingreso ilegal al país. En estos días se espera que la investigación avance y se busque si hay algún cómplice en la zona", cerró.