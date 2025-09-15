Daniela preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago: "La familia les va a decir algo..." La ex-Gran Hermano 2022-23 habló en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y sorprendió con una declaración llena de incertidumbre. Por







Daniela Celis sorprendió con sus palabras vinculadas a la salud de Thiago Medina. Redes sociales

Daniela Celis, ex-Gran Hermano 2022-23, preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago Medina, quien sufrió un brutal accidente de moto que lo dejó en terapia intensiva y con su familia con pedidos de oración para que consiga superar este problema.

En diálogo con la prensa en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Daniela Celis comenzó por expresar: "Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo". Con esto último, llenó de incertidumbre a los seguidores de Thiago en redes sociales, ya que fue una declaración que dejó expectantes a todos por conocer más detalles.

Por otro lado, insistió con lo mismo que dijo días atrás: "Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán". Así, la ex-Gran Hermano enfatizó en que los médicos no pueden hacer mucho más de lo realizado hasta el momento.

Embed Daniela Celis y Romina Uhrig hablaron sobre la salud de Thiago y pidieron cadena de oración.#PuroShow @puroshowok pic.twitter.com/M92x5uJQNS — eltrece (@eltreceoficial) September 15, 2025

Toda esta situación generó mucha angustia en redes sociales, ya que la edición 2022-23 de Gran Hermano Argentina fue una de las más populares en el último tiempo y Thiago consiguió ser fundamental para el funcionamiento de varias parte del programa. En un primer lugar, se trató del único participante humilde, mientras que luego se hizo amigo de gran parte de la casa y terminó con una relación amorosa con Daniela.