El exGran Hermano Thiago Medina tuvo un grave accidente y está en terapia intensiva

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina está internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente con su moto. y fue hospitalizado en Moreno, en la Provincia de Buenos Aires.
El mediático chocó con su moto y piden cadena de oración por su estado grave de salud.
Debido a su estado grave de salud, su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, y su hermana "Camilota" pidieron a sus seguidores en redes sociales una "cadena de oración" por su mejoría.
El conductor de LAM, en América, Ángel de Brito, tuvo la primicia, y pudo hablar con la exmujer de Almada. "Tuvo un accidente automovilístico terrible, está con pronóstico reservado", dijo la influencer.
Aparentemnte fue en un cruce, en ruta 7 y calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, pasadas las 20. Según el medio local Semanario actualidad el joven de 22 años impactó por detrás al automóvil, y salió despedido de la moto. Ingresó al centro de salud con heridas múltiples.
Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron y comenzaron su relación sentimental dentro de la casa de Gran Hermano (edición 2022-23), donde vivieron un romance que culminó con el nacimiento de sus gemelas Laia y Aimé, aunque posteriormente la pareja se separó por el deterioro de la relación. Después él confesó que fue infiel a la madre de sus hijas cuando todavía eran pareja.