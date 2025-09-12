El exGran Hermano Thiago Medina tuvo un grave accidente y está en terapia intensiva El mediático chocó con su moto y piden cadena de oración por su estado grave de salud.







El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis. Redes Sociales

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina está internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente con su moto. y fue hospitalizado en Moreno, en la Provincia de Buenos Aires.

Debido a su estado grave de salud, su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, y su hermana "Camilota" pidieron a sus seguidores en redes sociales una "cadena de oración" por su mejoría.

El conductor de LAM, en América, Ángel de Brito, tuvo la primicia, y pudo hablar con la exmujer de Almada. "Tuvo un accidente automovilístico terrible, está con pronóstico reservado", dijo la influencer.

Embed Terrible accidente: cuentan en #LAM que Thiago Medina de #GranHermano sufrió un accidente en su moto y está internado con pronostico reservado.



Daniela y su hermana piden cadena de oración. pic.twitter.com/069kI51rOk — emi (@eeemiliano) September 13, 2025

Aparentemnte fue en un cruce, en ruta 7 y calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, pasadas las 20. Según el medio local Semanario actualidad el joven de 22 años impactó por detrás al automóvil, y salió despedido de la moto. Ingresó al centro de salud con heridas múltiples.

Cómo se conocieron Thiago y "Pestañela" en GH Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron y comenzaron su relación sentimental dentro de la casa de Gran Hermano (edición 2022-23), donde vivieron un romance que culminó con el nacimiento de sus gemelas Laia y Aimé, aunque posteriormente la pareja se separó por el deterioro de la relación. Después él confesó que fue infiel a la madre de sus hijas cuando todavía eran pareja.