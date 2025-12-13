IR A
IR A

Panorama positivo: cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto

El músico atravesó una emergencia grave y se encuentra en el Hospital Fernández. Desde su entorno dieron a conocer un comunicado para llevar tranquilidad.

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Redes sociales

El músico Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio y actualmente se encuentra internado en el Hospital Fernández, donde recibe atención personalizada.

El espectáculo argentino lamentó la pérdida de uno de los pioneros de Les Luthiers.
Te puede interesar:

Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

La rápida atención médica fue crucial, y al cantante se le colocó un stent, luego del episodio que sucedió en la madrugada del viernes pasado. El líder de la banda Turf entró a un bar porque se sentía mal y fue rápidamente atendido por el SAME.

Pese al momento grave que atravesó el artista, las noticias desde su entorno son alentadoras. En un comunicado reciente, sus allegados aclararon su estado actual: “Queremos informar que Joaquín Levinton continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal de la institución”.

Además, destacaron que "se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo”, y que si continúa la evolución positiva "en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar”.

El comunicado termina con un agradecimiento al público en general y a los seguidores de la banda de rock: “Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que hemos recibido en este tiempo. Muchas gracias por todo el amor que nos envían”.

Qué es un infarto agudo de miocardio como el que sufrió Joaquín Levinton

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, se descompensó a las 00:45 de la madrugada del viernes pasado mientras presenciaba un evento en Palermo. Después se conoció que sufrió un infarto agudo de miocardio.

Esta emergencia grave es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias.

Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mozo que ayudó a Joaquín Levinton contó como fue la desesperante secuencia. 

El dramático testimonio del mozo que auxilió a Joaquín Levinton: "Ya vino descompensado"

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

Joaquín Levinton sufrió un infarto.

Cómo está Joaquín Levinton después de haber sufrido un infarto

Levinton estaba en un bar en Palermo.

El último posteo de Joaquín Levinton antes de sufrir el infarto en Palermo

Joaquín Levinton fue internado de urgencia.

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

Joaquín Levinton fue internado de urgencia.

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: sufrió un infarto y fue internado de urgencia

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3839 del sábado 13 de diciembre de 2025

Hace 25 minutos
Milei quiere aprobar la reforma laboral lo más rápido posible.

Tras un año de altibajos, Milei apuesta su capital político a la reforma laboral

Hace 47 minutos
Benjamín Agüero, que hoy juega en Independiente, está muy cerca de una influencer.

Benjamín Agüero se mostró muy cerca de una joven influencer: quién es ella

Hace 49 minutos
play
La pregunta indiscreta de la conductora descolocó a la actriz.

"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

Hace 57 minutos
Sofía La Reini Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato.

El duro cruce entre Sofia "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado"

Hace 1 hora