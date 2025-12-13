El músico atravesó una emergencia grave y se encuentra en el Hospital Fernández. Desde su entorno dieron a conocer un comunicado para llevar tranquilidad.

El músico Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio y actualmente se encuentra internado en el Hospital Fernández, donde recibe atención personalizada.

Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

La rápida atención médica fue crucial, y al cantante se le colocó un stent, luego del episodio que sucedió en la madrugada del viernes pasado. El líder de la banda Turf entró a un bar porque se sentía mal y fue rápidamente atendido por el SAME.

Pese al momento grave que atravesó el artista, las noticias desde su entorno son alentadoras. En un comunicado reciente, sus allegados aclararon su estado actual: “Queremos informar que Joaquín Levinton continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal de la institución”.

Además, destacaron que "se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo”, y que si continúa la evolución positiva "en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar” .

El comunicado termina con un agradecimiento al público en general y a los seguidores de la banda de rock: “Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que hemos recibido en este tiempo. Muchas gracias por todo el amor que nos envían”.

Qué es un infarto agudo de miocardio como el que sufrió Joaquín Levinton

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, se descompensó a las 00:45 de la madrugada del viernes pasado mientras presenciaba un evento en Palermo. Después se conoció que sufrió un infarto agudo de miocardio.

Esta emergencia grave es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias.

Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".