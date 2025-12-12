Por qué la falta de sueño podría afectar más a la longevidad que la alimentación y el ejercicio Dormir lo necesario influye en procesos clave del organismo. La evidencia indica que el descanso es determinante para preservar la salud a largo plazo. Por + Seguir en







La investigación aporta información que refuerza la idea de que el descanso diario es un pilar que sostiene procesos vitales. Pexels

Una investigación reciente señala que dormir poco tendría un impacto más fuerte en los años de vida que la actividad física o la alimentación.

El trabajo científico identificó que el umbral de descanso insuficiente se ubica por debajo de las siete horas por noche.

Los datos muestran que, incluso al considerar factores como nivel educativo o situación laboral, la falta de sueño mantiene una relación clara con una expectativa de vida más baja.

Los especialistas advierten que un descanso adecuado influye en funciones esenciales del organismo y puede evitar riesgos vinculados a enfermedades crónicas. Dormir lo necesario aparece como un factor clave para mantener una vida más larga, de acuerdo con un análisis que ubica al descanso por encima de la dieta y del ejercicio en su impacto sobre la duración de la vida. Los hallazgos fueron elaborados por un equipo de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, quienes observaron que un mal descanso está directamente relacionado con un envejecimiento menos saludable.

El vínculo entre horas de sueño y bienestar ya había sido estudiado en distintas ocasiones, aunque esta nueva revisión profundiza en la magnitud de esa relación. Durante años se mencionaron los efectos adversos de dormir poco y su rol en distintas afecciones, pero ahora se detalla que su influencia puede ser aún más decisiva que otros hábitos considerados saludables.

La investigación aporta información que refuerza la idea de que el descanso diario es un pilar que sostiene procesos vitales y contribuye a una proyección de vida más favorable, al margen de otros factores que también inciden en la salud general.

IA sueño Cenar liviano y evitar cafeína o alcohol durante la noche puede facilitar el descanso. Pexels Qué importancia tiene el sueño en la longevidad según un estudio El trabajo académico se realizó a partir de encuestas recopiladas en Estados Unidos entre 2019 y 2025. En esa producción se registraron las horas de sueño declaradas por los participantes y se compararon con estimaciones de expectativa de vida. El análisis estableció que menos de siete horas representan descanso insuficiente, y que quienes se ubican por debajo de ese umbral muestran una menor proyección de longevidad.

Para obtener conclusiones más precisas, los especialistas incorporaron variables relacionadas con la rutina diaria, la actividad física, la formación académica y la situación laboral. Aun así, la relación entre poca cantidad de sueño y un descenso en la esperanza de vida se mantuvo firme. Andrew McHill, fisiólogo del sueño de la misma universidad, señaló que no esperaba encontrar un vínculo tan marcado y remarcó la importancia de dormir entre siete y nueve horas para preservar la salud.

Los investigadores explicaron que, si bien el estudio no evalúa las interacciones específicas entre descanso, alimentación y movimiento corporal, sí indica que las horas que se duermen funcionan como una señal relevante del estado general del organismo. También sostiene que incluso una sola noche con mal descanso puede alterar funciones cerebrales y el sistema inmunológico, efectos que podrían agravarse con el tiempo en personas con trastornos como obesidad o diabetes. dormir sueño astrología: cuáles son los signos del zodiaco más dormilones También se recuerda que los problemas para dormir afectan a todas las edades y en distintas regiones. Expertos de Harvard Health advierten que las alteraciones del sueño pueden derivar en complicaciones importantes, ya que van más allá de una simple molestia cotidiana. Entre las consecuencias más comunes se incluyen dificultades cognitivas, falta de atención, alteraciones de la memoria, problemas para decidir y un riesgo mayor de padecer enfermedades crónicas, ansiedad o depresión. Los especialistas concluyen remarcando la importancia de un descanso adecuado, no solo para el bienestar inmediato sino también para cuidar la salud a largo plazo. Mantener las horas recomendadas ayuda al funcionamiento pleno del cuerpo y evita impactos que, con el tiempo, pueden resultar importantes.