Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría" Tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado viernes, el joven de 22 años se encuentra en terapia intensiva por su delicado estado de salud.







Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿. Redes Sociales

Daniela Celis, ex-Gran Hermano 2022-23, compartió un esperanzador parte médico sobre la salud de Thiago Medina, el joven que llenó de preocupación a todos en redes sociales luego de confesarle a un extraño que lo ayudó que no quería morir.

A través de sus historias de Instagram, Celis mostró una foto de una de sus hijas y luego reveló el esperado parte médico: "Thiago tiene una leve mejoría, ¡y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían! Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración". Con estas palabras, llevó tranquilidad a todos los interesados en la salud del ex-Gran Hermano.

Por otro lado, aseguró: "¡Toda la luz que envían está llegando! Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias". Así, se mostró muy agradecida por la gran movilización que hubo en redes sociales con lo ocurrido, ya que el cuadro del joven de 22 años es muy complicado.

Daniela Celis parte médico Thiago Medina Daniela llevó tranquilidad sobre la salud de Thiago, el padre de sus hijas. Capturas Instagram

Ahora parece ser cuestión de esperar para conocer cómo continúa la situación, aunque lo cierto es que Thiago Medina quedó muy comprometido con su salud. Esto quedó en claro con el mensaje compartido en redes sociales por la madre de Daniela Celis: "De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".