IR A
IR A

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado viernes, el joven de 22 años se encuentra en terapia intensiva por su delicado estado de salud.

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Redes Sociales
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.
Te puede interesar:

Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

A través de sus historias de Instagram, Celis mostró una foto de una de sus hijas y luego reveló el esperado parte médico: "Thiago tiene una leve mejoría, ¡y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían! Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración". Con estas palabras, llevó tranquilidad a todos los interesados en la salud del ex-Gran Hermano.

Por otro lado, aseguró: "¡Toda la luz que envían está llegando! Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias". Así, se mostró muy agradecida por la gran movilización que hubo en redes sociales con lo ocurrido, ya que el cuadro del joven de 22 años es muy complicado.

Daniela Celis parte médico Thiago Medina
Daniela llevó tranquilidad sobre la salud de Thiago, el padre de sus hijas.

Daniela llevó tranquilidad sobre la salud de Thiago, el padre de sus hijas.

Ahora parece ser cuestión de esperar para conocer cómo continúa la situación, aunque lo cierto es que Thiago Medina quedó muy comprometido con su salud. Esto quedó en claro con el mensaje compartido en redes sociales por la madre de Daniela Celis: "De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vos podés, papá. Te amamamos mucho, fue el cartel que le acercaron a Thiago al hospital

El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto: "Vos podés"

Thiago Medina está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras su choque en la moto

Daniela Celis y Camilota se quebraron en la puerta del hospital donde Thiago Medina lucha por su vida

La familia de Thiago Medina pide 25 dadores de sangre

Habló el testigo que ayudó a Thiago Medina y recreó el accidente: "Me decía que no quería morirse"

play

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

Según los primeros testigos el joven llevaba casco y el automovilista habría hecho una mala maniobra.

Thiago Medina lucha por su vida: publicaron las imágenes del auto que lo chocó

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

últimas noticias

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Hace 12 minutos
play

Corrupción en la Agencia de Discapacidad: denuncian a Fernando Cerimedo y a su esposa por encubrimiento

Hace 23 minutos
Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

Hace 37 minutos
El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública

El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública

Hace 41 minutos
Un artista argentino anunció que grabó su Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Un artista argentino anunció su participación en el Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Hace 45 minutos