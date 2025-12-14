Quién es José Antonio Kast, el ultraderechista que cerró el ciclo de la izquierda en Chile

El hijo de un inmigrante alemán nazi y hermano de un ministro del dictador chileno Augusto Pinochet fue elegido presidente del país trasandino, tras vencer por amplia diferencia a la comunista Jeannete Jara .

El candidato a presidente de Chile por el Partido Republicano, José Antonio Kast , superó por 16,6 puntos porcentuales a su rival del Partido Comunista, Jeannette Jara , con el 95,18% de las mesas del balotaje de este domingo escrutadas.

Boric llamó por teléfono a Kast y lo invitó a reunirse este lunes en La Moneda

El presidente saliente, Gabriel Boric , y Jana ya felicitaron a Kast por la victoria alcanzada gracias al 58,30% de los votos acumulados por sobre el 41,70% que obtuvo el Partido Comunista.

El abogado había perdido ante Boric en las elecciones de 2021 por 11 puntos porcentuales en el balotaje. A nivel internacional, Kast se alinea con Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil), Javier Milei (Argentina), Giorgia Meloni (Italia) y Nayib Bukele (El Salvador). El 11 de marzo de 2026 asumirá la presidencia de Chile.

Es hijo de Michael Kast , un alemán que emigró a Chile a finales de los años '40 y que fue un acérrimo militante de la Wehrmacht, una de las fuerzas de seguridad del nazismo creada para la represión interna en las fronteras germanas.

En el país sudamericano, Michael tuvo diez hijos, entre ellos a Miguel: 18 años mayor que su hermano, el actual candidato presidencial, también se dedicó a la política. Entre 1978 y 1982 fue ministro del dictador Augusto Pinochet: los primeros dos años se dedicó a la cartera de Planificación Nacional y luego pasó a Trabajo y Previsión.

Kast estudió Derecho en la Universidad Católica chilena, es católico y miembro activo de la orden de Schöenstatt, una de las tradiciones católicas más conservadoras y oriunda de Alemania.

En la universidad se metió en política por primera vez y se sumó a militar en la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político de la rama cultural del pinochetismo. Además, participó de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, donde alcanzó a ser consejero superior.

Enseguida pasó a la política partidaria y militó el "Sí" en el plebiscito de 1988, cuando Chile tuvo que decidir si Pinochet seguía como presidente y ganó el "No" con el 55% de los votos.

Fue concejal en la localidad de Buin desde 1996 hasta 2002 y diputado nacional por el distrito 30 desde 2002 hasta 2014 y por el distrito 24 entre el 2014 y el 2018.

En 2016 compitió por la presidencia como candidato independiente por el partido Unión por la Fe y sacó el 7,93% de los votos, quedando cuarto. En 2018 creó la rama joven de su partido Acción Republicana, para la formación de cuadros políticos, y en 2019 lanzó el Partido Republicano, con el que ganó la presidencia este domingo.