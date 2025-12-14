14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La rutina de solo 15 minutos para comenzar el día lleno de energía

Son tres ejercicios que se pueden hacer desde la comida de tu casa y no requieren materiales específicos de entrenamiento.

Por
El Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad (HIIT) consiste en rondas breves de trabajo intenso. 

El Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad (HIIT) consiste en rondas breves de trabajo intenso. 

  • Una rutina corta de 15 minutos es ideal para personas con jornadas laborales tempranas.
  • La rutina se basa en un circuito HIIT para maximizar la quema de calorías en poco tiempo.
  • El entrenamiento de alta intensidad (HIIT) utiliza el formato 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso.
  • La rutina completa consiste en tres rondas de los ejercicios saltos de tijeras, sentadillas y burpees.

Hacer ejercicio durante la mañana tiene múltiples beneficios en tu día. La actividad física activa el organismo y te proporciona una sensación energizante que perdura en las horas siguientes, teniendo un impacto más efectivo que un café para comenzar con las tareas de la jornada.

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.
Te puede interesar:

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto

Sin embargo, muchas personas tienen que comenzar temprano con su jornada laboral. En esos casos, una rutina corta de 15 minutos, puede ser de gran utilidad. El circuito está diseñado para maximizar la quema de calorías en poco tiempo, gracias a la estructura de 40 segundos de trabajo intenso seguidos de 20 segundos de descanso incompleto.

Consiste en un ciclo de tres ejercicios sencillos que deben repetirse durante cinco rondas consecutivas. La rutina se compone de saltos de tijeras, sentadillas y burpees. Antes de empezar se deben dedicar entre 3 y 5 minutos a un calentamiento dinámico, como puede ser un trote suave, círculos de brazos, estocadas, entre otros movimientos suaves.

Cómo es la rutina HIIT para arrancar el día con energía

sentadillas

Si buscas una forma rápida y sumamente efectiva de despertar tu metabolismo y asegurar tu dosis diaria de ejercicio, el Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad (HIIT) es la solución.

Esta rutina está diseñada bajo el formato Tabata 40/20, alternando 40 segundos de esfuerzo máximo con 20 segundos de recuperación activa, completando cinco rondas para un total de 15 minutos de trabajo intenso de los siguientes ejercicios:

  • Saltos de tijeras: comenzá de pie, con las piernas juntas y los brazos a los lados. Saltá abriendo las piernas más allá de la anchura de los hombros mientras elevas los brazos por encima de la cabeza. Con otro salto, regresá a la posición inicial. Asegurate de aterrizar suavemente sobre las puntas de los pies con las rodillas ligeramente flexionadas.
  • Sentadillas: colocate de pie con las piernas separadas a la anchura de la cadera. Luego descendé flexionando las rodillas y empujando las caderas hacia atrás, como si te fueras a sentar, manteniendo la espalda lo más recta posible. Intenta llegar a, al menos, 90 grados. Empujá el suelo con los pies para volver a la posición inicial extendiendo por completo caderas y rodillas.
  • Burpees: el ejercicio comienza de pie. Agachate y apoyá las manos en el suelo. Lanzá las piernas hacia atrás hasta quedar en posición de plancha. Realizá una flexión de brazos (pecho al suelo). Recogé las piernas con un salto para volver a la posición de cuclillas. Y terminá el movimiento con un salto vertical.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La historia de Ashley Robinson, quien tuvo un giro inesperado en su Salud

Se estaba por casar y los estudios le daban bien, pero un diagnóstico antiguo lo cambió todo: qué descubrió

Esta rutina consta de 15 ejercicios realizados durante 20 segundos. 

La rutina corta de 10 minutos con ejercicios sencillos para tener los abdominales marcados

La investigación aporta información que refuerza la idea de que el descanso diario es un pilar que sostiene procesos vitales.

Por qué la falta de sueño podría afectar más a la longevidad que la alimentación y el ejercicio

El exraño caso que aún llama la atención de todos

Hacía ejercicio todos los días y fue al médico porque pensó que tenia acidez: el diagnóstico fue inesperado

El ejercicio se puede realizar en casa. 

El ejercicio que se puede hacer en casa sin aparatos ni equipamiento recomendado Harvard

Movilización de familiares de víctimas de fentanilo adulterado frente al Hospital Italiano en La Plata. (Archivo)

Familiares de víctimas de fentanilo adulterado marcharán para "exigir respuestas inmediatas" al Gobierno

Rating Cero

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing

La reacción de Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

Esta sitcom se estrenó en 2015 y sigue siendo un éxito en Netflix.
play

La sitcom que sigue en Netflix y muchas personas ven en la actualidad: es un éxito que no pasa de moda

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

últimas noticias

Bohemios, florales, románticos: algunas de las tendencias en vestidos para 2026.

Adiós a los típicos vestidos de verano: la tendencia que llegará desde Europa para imponerse en el país

Hace 6 minutos
También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.

Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

Hace 13 minutos
El desguace del Estado también alcanzó a las políticas en derechos humanos.

Cuando el consenso cruje: el retroceso del Estado frente a los derechos humanos

Hace 21 minutos
Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

Hace 25 minutos
play
Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Hace 32 minutos