12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Hacía ejercicio todos los días y fue al médico porque pensó que tenia acidez: el diagnóstico fue inesperado

Este caso volvió a poner en primer plano la importancia de escuchar al cuerpo y no minimizar molestias persistentes, incluso en quienes se ejercitan a diario.

Por
El exraño caso que aún llama la atención de todos

El exraño caso que aún llama la atención de todos

  • Neil Morris, deportista de 44 años, comenzó con dolores que creyó una simple indigestión tras andar 100 km en bicicleta.

  • Una tomografía reveló una masa en el pecho y un coágulo, lo que llevó a un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda.

  • Esta forma de cáncer es rara en adultos y presenta síntomas como dolor óseo, falta de apetito y dificultad para respirar.

  • Fue sometido a un largo y duro tratamiento: quimioterapia, radioterapia, biopsias y transfusiones. Recibió un trasplante de células madre gracias a un donante compatible, lo que le permitió seguir adelante.

Lo que comenzó como una simple molestia después de hacer ejercicio terminó convirtiéndose en una señal de alerta que nadie esperaba. Un hombre, que mantenía una rutina diaria de entrenamiento y llevaba un estilo de vida saludable, decidió acudir al médico convencida de que sufría un episodio de acidez pasajera. Sin embargo, esa consulta preventiva abrió la puerta a un diagnóstico que cambiaría por completo su perspectiva sobre la salud.

El ejercicio se puede realizar en casa. 
Te puede interesar:

El ejercicio que se puede hacer en casa sin aparatos ni equipamiento recomendado Harvard

El desconcierto fue inmediato: los síntomas, que parecían menores y habituales para cualquier persona activa, escondían en realidad un cuadro clínico mucho más complejo. Los especialistas advirtieron que, pese a su buena condición física, había señales que no podían pasar desapercibidas y que requerían atención inmediata. El contraste entre su vida sana y el diagnóstico reveló un problema que muchas veces se subestima.

Qué diagnóstico obtuvo el hombre que pensó que tenía acidez pero cambió su vida por completo

-Neil Morris

Neil Morris, un hombre de 44 años con una vida marcada por el entrenamiento constante, comenzó a sentir una presión inusual en el cuello y el pecho después de recorrer 100 kilómetros en bicicleta. Al principio restó importancia al malestar, convencido de que solo era una indigestión, pero con el paso de los días el dolor se volvió intenso y persistente. Esto lo llevó finalmente a consultar a su médico, quien ordenó una tomografía que reveló una enorme masa en su pecho y un coágulo de sangre.

El residente de Abingdon, Oxfordshire, quedó desconcertado por los resultados, pero el impacto fue aún mayor cuando recibió el diagnóstico definitivo: leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad poco frecuente en adultos y más común en niños y jóvenes. Sus síntomas suelen incluir dolores óseos, pérdida de apetito, problemas respiratorios y molestias abdominales. Jenny, su esposa, recordó que él creyó que solo se trataba de acidez, pero rápidamente entendió que debía hacerse estudios.

A partir de ese momento enfrentó un tratamiento extremadamente exigente: más de 100 sesiones de quimioterapia, horas de radioterapia, múltiples biopsias y transfusiones. Finalmente, necesitó un trasplante de células madre, que llegó gracias a un donante compatible gestionado por la organización benéfica Anthony Nolan. Ese gesto crucial le permitió a Neil acceder a una nueva oportunidad de vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Movilización de familiares de víctimas de fentanilo adulterado frente al Hospital Italiano en La Plata. (Archivo)

Familiares de víctimas de fentanilo adulterado marcharán para "exigir respuestas inmediatas" al Gobierno

La base de una vida prolongada y equilibrada se encuentra en caminar y en las rutinas suaves que se repiten día tras día sin generar desgaste.

Por qué correr rápido no es algo que beneficia la longevidad según un experto

Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Qué es la tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.

El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías

El retiro de más de 11.000 cajas ocurrió en Estados Unidos. 

Retiran del mercado un medicamento para la presión por estar contaminado con otra droga

Algunos de los menores desarrollaron tumores y otros fallecieron, según los datos recopilados.

Alerta sanitaria en Europa: un donante de esperma con gen cancerígeno engendró 197 hijos

Rating Cero

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
play

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

Joaquín Levinton sufrió un infarto.

Cómo está Joaquín Levinton después de haber sufrido un infarto

El estreno de El secreto de Santa en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. 
play

Cuál es la trama de El secreto de Santa, la película que rápidamente crece en Netflix

Con seis episodios, la producción destaca por su sensibilidad y su mensaje sobre el amor, la aceptación y la reconstrucción personal.
play

Conmueve de principio a fin: la miniserie de Netflix para ver en diciembre

últimas noticias

Los hinchas de Racing podrán ver el partido vs. Estudiantes en pantalla gigante.

Racing abrirá el Cilindro para la final contra Estudiantes: los hinchas podrán ver el partido por pantallas gigantes

Hace 34 minutos
La versión Evo del T5.

Una nueva marca china desembarcó en Argentina

Hace 41 minutos
play

Aberrantes audios en un hogar de niños en Balcarce donde insultan y maltratan a los chicos

Hace 51 minutos
Federico Sturzenegger. 

Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras

Hace 1 hora
Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina por las críticas al Gobierno: "Tenga la decencia de no opinar..."

Hace 1 hora