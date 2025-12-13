13 de diciembre de 2025 Inicio
Se estaba por casar y los estudios le daban bien, pero un diagnóstico antiguo lo cambió todo: qué descubrió

El hallazgo abrió una nueva línea de investigación sobre su Salud y obligó a revisar su historia clínica desde cero.

La historia de Ashley Robinson

La historia de Ashley Robinson, quien tuvo un giro inesperado en su Salud

  • Ashley atribuyó sus malestares al estrés previo al casamiento y los médicos descartaron cáncer en un principio.
  • En mayo comenzó a presentar sangrado rectal, que se agravó sin recibir atención adecuada. Incluso con antecedentes familiares de cáncer, le dijeron que era demasiado joven para preocuparse.
  • Tras casarse, perdió 12 kilos en una semana y una colonoscopia reveló un tumor avanzado con metástasis.
  • Empezó inmunoterapia, que redujo el tumor en un 90 %, y continúa bajo control médico.

A punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida, Ashley Robinson que se preparaba para su casamiento recibió una noticia inesperada que alteró por completo sus planes. Los chequeos médicos recientes parecían confirmar que todo estaba en orden, pero un antecedente que había quedado archivado durante años volvió a aparecer en el momento menos pensado.



A medida que los especialistas retomaron aquel diagnóstico pasado, comenzaron a detectar detalles que no habían sido considerados en su momento. Ese análisis reveló una condición que, hasta entonces, se mantenía silenciosa y que podría tener implicancias mayores de lo que imaginaba. La sorpresa fue doble: no solo por la reaparición de un resultado olvidado, sino por el impacto que tendría en su presente inmediato.

Qué descubrió el hombre al que le habían descartado el cáncer pero un historial lo cambió todo

-Ashley Robinson

Ashley Robinson, de 35 años, atribuyó sus molestias estomacales al estrés propio de los preparativos de su boda. En sus primeras consultas, los médicos descartaron cualquier cuadro oncológico y le indicaron que podía continuar con su vida normal sin preocupación.

Pero en mayo de 2024 empezó a experimentar sangrado al evacuar. Aunque acudió al médico, le restaron importancia al síntoma y le aseguraron que se resolvería solo. En junio, la situación empeoró: el sangrado se volvió abundante. Incluso después de visitar urgencias y advertir que tenía antecedentes familiares de cáncer de colon, recibió la misma respuesta: que su edad no encajaba con ese tipo de diagnóstico. Solo le prescribieron medicamentos, que no surtieron efecto.

Tras celebrar su boda, Ashley sufrió una pérdida de peso drástica de 12 kilos en una semana. Fue internado y, pese a que los médicos seguían sin sospechar cáncer, finalmente le realizaron una colonoscopia. Allí encontraron un tumor del tamaño de una naranja, y la biopsia confirmó un cáncer de colon avanzado con metástasis hepática.

El golpe emocional fue enorme, pero comenzó un tratamiento de inmunoterapia que redujo el tumor en un 90 %. Hoy continúa con el proceso y espera buenos resultados en los próximos estudios.

