Cuantas horas de sueño mínimas necesitas por día para beneficiar la longevidad

Estudios recientes advierten que el descanso insuficiente es uno de los factores que más impacta en la vitalidad.

Por
¿Cuántas horas hay que dormir como mínimo para beneficiar la salud y vivir más?.
¿Cuántas horas hay que dormir como mínimo para beneficiar la salud y vivir más?.Freepik
  • Dormir menos de siete horas por noche se asocia a una menor esperanza de vida, incluso más que otros hábitos como la mala alimentación o el sedentarismo.
  • Investigaciones realizadas en Estados Unidos ubican a la falta de sueño como uno de los principales factores de riesgo, solo por detrás del tabaquismo.
  • El rango ideal de descanso para favorecer la longevidad y la salud integral se ubica entre siete y nueve horas diarias.
  • El sueño cumple un rol clave en funciones vitales como la salud cardiovascular, el sistema inmunológico, el metabolismo y el funcionamiento cerebral.

Dormir mal no solo afecta el ánimo o la concentración: también puede acortar la vida. Distintas investigaciones recientes ubican a la falta de sueño entre los hábitos que más impactan negativamente en la longevidad. La pregunta es directa: ¿cuántas horas hay que dormir como mínimo para beneficiar la salud y vivir más?

Un estudio realizado en Estados Unidos entre 2019 y 2025 analizó datos de los 50 estados y llegó a una conclusión contundente: dormir menos de siete horas por noche se asocia de forma directa con una menor esperanza de vida. La investigación, publicada en la revista SLEEP Advances, identificó al sueño insuficiente como el segundo factor de riesgo más fuerte, solo detrás del tabaquismo.

Los resultados se repitieron en distintos condados y se mantuvieron incluso al ajustar por otras variables de salud, lo que sorprendió a los propios investigadores por la fuerza del vínculo entre pocas horas de descanso y mortalidad prematura.

dormir_bien (1).jpg

Cuánto necesitas dormir por día según un experto en longevidad

Según los parámetros del estudio y las recomendaciones de organismos de salud internacionales, el mínimo saludable se ubica en siete horas diarias. El rango ideal para la mayoría de los adultos está entre siete y nueve horas de sueño por noche, un descanso que permite sostener funciones clave del organismo.

Dormir menos de ese tiempo de forma crónica aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares, metabólicos y cognitivos, además de debilitar el sistema inmunológico.

Aunque el estudio no profundizó en los mecanismos biológicos, especialistas coinciden en que el descanso nocturno cumple un rol central en la regulación del cuerpo. Durante el sueño se estabiliza el metabolismo, se regula la presión arterial, se consolidan procesos cerebrales y se reduce la inflamación. Por este motivo, entidades como la Asociación Estadounidense del Corazón incorporaron la calidad del sueño como uno de los pilares de la prevención cardiovascular, al mismo nivel que la alimentación o la actividad física.

El problema del sueño en Argentina

En Argentina, la situación también genera preocupación. Especialistas en medicina del sueño estiman que cerca del 60% de la población presenta dificultades para dormir, ya sea por insomnio, despertares frecuentes o descanso poco reparador. El error más común, advierten, es considerar al sueño como un lujo cuando en realidad se trata de una necesidad biológica básica.

La falta de descanso sostenida no solo deteriora la calidad de vida diaria, sino que impacta directamente en la salud a largo plazo.

