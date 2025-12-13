13 de diciembre de 2025 Inicio
La rutina corta de 10 minutos con ejercicios sencillos para tener los abdominales marcados

Se trata de una secuencia de 15 ejercicios, enfocados específicamente en trabajar esa zona del cuerpo y quemar la grasa localizada.

Por
Esta rutina consta de 15 ejercicios realizados durante 20 segundos. 

Freepik
  • El core fuerte es esencial para la estabilidad y conecta la parte superior e inferior del cuerpo.
  • Una rutina abdominal de solo 10 minutos es suficiente para fortalecer los músculos lumbares y abdominales.
  • La pérdida de grasa es gradual y requiere paciencia, consistencia y disciplina en el ejercicio y la dieta.
  • Es crucial complementar la rutina abdominal con ejercicios de cardio para quemar grasa.

Tener un abdomen fuerte o sólido va mucho más allá de la estética. El core es el centro de estabilidad del cuerpo, un pilar fundamental que conecta la parte superior e inferior. Para trabajarlo no necesitás demasiado tiempo; con 10 minutos de entrenamiento es más que suficiente. Se trata de realizar una rutina corta en la que se queman pocas calorías pero que se enfoca en fortalecer los músculos abdominales y lumbares.

La investigación aporta información que refuerza la idea de que el descanso diario es un pilar que sostiene procesos vitales.
Por qué la falta de sueño podría afectar más a la longevidad que la alimentación y el ejercicio

Perder grasa, especialmente la localizada, requiere paciencia y consistencia. Los resultados no son inmediatos, y la disciplina tanto en el ejercicio diario como en una correcta alimentación es fundamental. Por eso, también es necesario complementar con un ejercicio de cardio, y de esta manera poder lucir el trabajo del abdomen.

Así es la rutina de 10 minutos para tener los abdominales marcados

Abdominales, ejercicio

Esta rutina para abdominales está compuesta por 15 ejercicios, que se realizan durante 20 segundos cada uno, con 20 de descanso antes de pasar al siguiente.

La secuencia se compone de los siguientes ejercicios:

  • Crunch abdominal
  • Plancha isométrica (adelantando brazos)
  • Puente de glúteos (con elevación de piernas)
  • Crunch invertido
  • Plancha lateral isométrica (lado derecho)
  • Plancha lateral isométrica (lado izquierdo)
  • Plancha con elevación pierna y brazo (con pelota)

El trabajo a realizar es bastante sencillo ya que no requiere material específico, simplemente asegurarse de sentir que la fuerza la hace principalmente la zona abdominal y no otra. Una mala técnica, además de no obtener los resultados deseados, puede generar dolores en otras partes del cuerpo y contracturas.

Para que se noten los resultados esperados, es muy importante acompañar la rutina con una dieta acorde al objetivo de disminuir la grasa corporal. Por lo tanto, se recomienda evitar los alimentos ultraprocesados y altos en grasas y azúcares, así como trazar con un profesional de la salud un plan de alimentación para cumplir con los requerimientos nutricionales del organismo.

