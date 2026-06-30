30 de junio de 2026 Inicio
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Citaron a declarar a José María Muscari tras el accidente fatal de Ernestina Pais

El director de la obra que protagonizaba la actriz fue convocado como testigo, en el marco de la investigación por el choque fatal con el Tren de la Costa en San Isidro.

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José María Muscari y Ernestina Pais.

José María Muscari y Ernestina Pais.

El director teatral José María Muscari fue citado a declarar por la Fiscalía de San Isidro en el marco de la investigación por la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais, que se produjo luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel.

El ritual de la mujer que se acercó al lugar del accidente en el que murió Ernestina Pais. 
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Muscari recibió la convocatoria para presentarse el jueves ante la Fiscalía, después de comunicarse con una productora de un canal de televisión que se había contactado para corroborar si Pais había llegado al teatro para protagonizar su obra, mientras trascendían los primeros datos sobre el accidente. El dramaturgo fue una de las primeras personas que se enteró del hecho.

El director teatral asistió al velatorio de la periodista el domingo, en el que familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós en una ceremonia privada. "En una ocasión como esta no se encuentran muchas palabras. Trato de recordar a Ernestina desde el mayor lugar de alegría que tenía, pero creo que yo y todas las personas que la queríamos y la amábamos todavía no podemos reaccionar", expresó en diálogo con la prensa.

Ernestina Pais murió a los 54 años.

Ernestina Pais murió a los 54 años.

En ese sentido, destacó el esfuerzo que la conductora había realizado para reconstruir su vida luego de hacer pública su lucha contra las adicciones. "Ella hizo pública su lucha, su recuperación. No hay mejor forma de plasmar eso que trabajando", afirmó Muscari, al remarcar el compromiso y la dedicación que demostraba en esta nueva etapa.

Antes de ingresar al velatorio, el director dejó un último mensaje para quienes siguieron la trayectoria de Ernestina Pais: "Tratemos de recordarla como ella era, una persona super luminosa, empática y feliz".

Una mujer hizo un ritual en el lugar donde murió Ernestina Pais y recibió una catarata de críticas

La muerte de Ernestina Pais generó mucha repercusión en redes sociales y, en las últimas horas, una publicación volvió a instalar su nombre entre los temas más comentados cuando una mujer decidió realizar un ritual en el lugar donde ocurrió el accidente fatal y compartió el momento con sus seguidores.

La formación fue removida horas después del accidente, aunque se registraron daños en la catenaria, por lo que el personal inició las tareas de mantenimiento. La catenaria ferroviaria se trata del sistema de cables aéreos tendidos sobre las vías que suministra energía eléctrica a los trenes para permitir su movimiento.

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