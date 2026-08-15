Una camioneta volcó en Mar del Plata, destruyó un almacén y atropelló a cinco personas: hay un muerto

El conductor del vehículo perdió el control tras un choque en el barrio Las Avenidas, subió a la vereda y embistió a un grupo que estaba frente al comercio.

Un hombre de 36 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un violento accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado en Mar del Plata, cuando una Toyota RAV4 volcó después de chocar con un Volkswagen Gol Trend, subió a la vereda y embistió a quienes estaban frente a un almacén.

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El hecho ocurrió pasadas las las 2:30 sobre la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, donde ambos vehículos colisionaron por causas que todavía son investigadas. Los dos conductores tenían 21 años y, tras el impacto inicial, la camioneta perdió estabilidad, volcó y salió despedida hacia la vereda.

Según lo informó el medio local La Capital, el Volkswagen Gol Trend habría impactado contra la parte trasera de la Toyota RAV4 que quedó fuera de control y avanzó hacia el frente de un almacén, donde había un grupo de personas, mientras algunas lograron apartarse antes de que el vehículo llegara hasta el lugar.

La colisión contra el comercio provocó importantes destrozos en el frente del local y dejó cinco víctimas. Maximiliano Vandecaveye, de 36 años, sufrió heridas de extrema gravedad y murió horas después en el Hospital Interzonal General de Agudos, donde había sido trasladado luego del accidente.

Entre los heridos se encontraba un amigo del fallecido, de 38 años, además de un adolescente de 17 y dos jóvenes de 18. Tres de las víctimas recibieron el alta médica, mientras que otra permanece internada y será sometida a una intervención quirúrgica por una fractura de cadera.

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Las imágenes registradas por una cámara de seguridad permitieron observar parte de la secuencia y dimensionar la violencia del impacto. En la grabación se ve cómo varias personas intentan escapar ante la llegada de la camioneta, mientras otras quedan alcanzadas por el vehículo que termina contra el almacén.

Tras el siniestro se desplegó un importante operativo con efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal. "Los conductores fueron sometidos al control de alcoholemia, ninguno dio positivo", remarcaron en La Voz de la Calle por C5N.

Mar del Plata: una camioneta volcó, chocó y mató.



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La Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y establecer qué circunstancias provocaron el vuelco de la RAV4. La investigación también deberá establecer las responsabilidades de los conductores y reconstruir la secuencia que terminó con el atropello sobre la vereda.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor. Mientras continúan las medidas judiciales, las autoridades aguardan los resultados de las pericias para determinar cómo se produjo el fatal accidente.