10 de agosto de 2026 Inicio
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Accidente fatal: murió el instructor Fernando Cappi cuando practicaba una maniobra de kitesurf

El instructor de 32 años navegaba con todo el equipamiento obligatorio, casco, chaleco salvavidas, traje de neoprene y botas especiales. Aun así, perdió la vida en la laguna Setúbal, en un accidente que conmocionó a la comunidad deportiva de Santa Fe.

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Fernando Javier Cappi era experto en kitesurf y un referente de esa disciplina. 

Fernando Javier Cappi era experto en kitesurf y un referente de esa disciplina. 

Fernando Javier Cappi, de 32 años, murió en la laguna Setúbal en Santa Fe mientras realizaba una maniobra de kitesurf. Se trata de un referente de ese deporte reconocido en el ambiente por su experiencia y obsesión con la seguridad. Según relataron quienes participaron de la búsqueda, navegaba con todo el equipamiento obligatorio: casco, chaleco salvavidas, traje de neoprene y botas especiales. Su novia, que estaba con él en el momento de la tragedia, grabó la escena.

El hecho ocurrió en la Ruta 33.
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"El Chino" era considerado uno de los instructores mejor preparados de kitesurf del país. Tal es así que había creado su propia escuela y era reconocido entre quienes practicaban el deporte por su rigurosidad con las medidas de seguridad. La tarde de la tragedia, mientras practicaba en la zona del paraje El Chaquito, algo salió mal y desapareció bajo el agua. "¿Dónde estás gordito que no te veo?", se escucha decir a Karina Moya, su novia y ex campeona argentina y sudamericana de lanzamiento de martillo, en el video que se viralizó en redes sociales que registró la última maniobra de Cappi.

La tragedia ocurrió el jueves 6 de agosto cerca de las 17:15 cuando Fernando había entrado al agua como tantas otras veces para aprovechar una tarde de viento. Según las imágenes, su casco amarillo aparece sobre la superficie mientras maniobra con su barrilete y luego no se lo ve más.

La búsqueda de Fernando duró casi 20 horas y el viernes al mediodía, Prefectura Naval halló su cuerpo en el canal de derivación, frente al Club Náutico El Quillá, a 15 kilómetros del último punto donde había sido visto. La fiscal María Laura Urquiza ordenó la autopsia para determinar las causas de la muerte.

De acuerdo al testimonio de testigos, señalaron que Cappi navegaba con casco, chaleco salvavidas, traje de neoprene y botas especiales. Entre las hipótesis, se evalúa que pudo quedar atrapado con las líneas de la vela o con ramas y camalotes arrastrados por la corriente.

Durante el mediodía se registraron ráfagas de hasta 70 km/h y olas de más de un metro, aunque hacia la tarde el viento se estabilizó entre 40 y 45 km/h, condiciones habituales para deportistas experimentados y dejando una laguna navegable.

Quién era Fernando Cappi

La muerte de Fernando "El Chino" Cappi de 32 años impactó a la comunidad del kitesurf santafesino, donde era reconocido por su pasión y obsesión con la seguridad. Además de instructor de ese deporte, también enseñaba tiro, disciplina que aprendió de su padre, Tomás, fallecido en 2019.

Tenía dos hermanos y su madre, Paulina, de 68 años. Amigos y alumnos lo recordaron por su calidez y por la influencia que ejercía en quienes se iniciaban en el deporte: “Jamás se hubiera metido si dudaba”, dijo una allegada. Exatletas como su novia Karina Moya destacaron su energía y la capacidad de unir a la comunidad. Ella mismaregistró en video los últimos segundos de un deportista que murió haciendo lo que más le gustaba. “Mirá que hay un vientito lindo, venite”, era el mensaje que solía enviarle Fernando cuando tenía ganas de surfear.

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