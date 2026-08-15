Choque fatal en la Ruta 188: cómo ocurrió el accidente que dejó una mujer muerta y 10 heridos

El siniestro sucedió entre Junín y Lincoln, a la altura de Bayauca, cuando un Toyota Corolla intentó sobrepasar a otro vehículo y terminó impactando de frente.

Un trágico accidente ocurrió durante la noche del viernes en el kilómetro 207 de la Ruta Nacional 188, a la altura de Bayauca, entre Junín y Lincoln, donde una mujer de 60 años murió y otras 10 personas resultaron heridas tras una secuencia de impactos entre tres vehículos.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el primer impacto se produjo entre un Toyota Corolla y un camión Volkswagen, cuando el automóvil habría iniciado una maniobra de sobrepaso. En ese momento, por la mano contraria circulaba un Toyota Wish, cuyo conductor no pudo evitar el choque frontal.

El camión era conducido por un hombre de 63 años, oriundo de Alvear, quien protagonizó el primer impacto con el Corolla. El automóvil estaba al mando de una mujer de 60 años, oriunda de General Pico, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas por la colisión.

El segundo impacto involucró al Toyota Wish, vehículo de origen paraguayo en el que viajaban siete personas de esa nacionalidad. El conductor de 58 años y viajaba junto a otros seis pasajeros, entre ellos tres menores de edad y tres adultos, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración.

Los heridos fueron asistidos por personal del servicio de emergencias médicas y trasladados a un hospital para recibir atención. Mientras avanzaba el operativo, la circulación quedó completamente interrumpida en ese sector de la Ruta Nacional 188, debido a las tareas de rescate y a las pericias.

El ayudante del fiscal de Lincoln, Juan Martín Camaleonti, fue quien ordenó el corte total de la ruta mientras se desarrollaban las pericias forenses, mientras que los vehículos que necesitaban continuar su recorrido, lo hicieron por un desvío habilitado en un camino rural de la zona.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lincoln, efectivos de la Policía Vial, personal de la Comisaría Lincoln y especialistas de la Policía Científica. La investigación penal preparatoria quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno del Departamento Judicial Junín, que busca determinar las responsabilidades.

Las causas exactas del siniestro todavía permanecen bajo investigación y serán las pericias las que permitan establecer con mayor precisión cómo se desarrolló la secuencia. El expediente quedó caratulado y las autoridades aguardan los resultados de los estudios realizados sobre los vehículos y la escena del choque.