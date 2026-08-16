Milagro en Córdoba: un tren arrolló un auto y la única ocupante atrapada salió ilesa El accidente ocurrió en barrio Marqués Anexo, cuando un Chevrolet Prisma quedó detenido sobre las vías y fue embestido por un tren de cargas. Cinco ocupantes lograron escapar, mientras que una mujer permaneció atrapada en el interior del vehículo. Por Agregar C5N en









Un tren de cargas embistió un auto con seis ocupantes, todos resultaron ilesos.

Un tren de cargas arrolló este sábado por la tarde a un Chevrolet Prisma detenido sobre las vías en barrio Marqués Anexo, Córdoba, pero la única ocupante atrapada en el vehículo resultó ilesa. En el auto viajaban seis personas: cinco lograron escapar antes del impacto y una mujer quedó adentro, aunque no sufrió heridas.

Según reveló el medio local El Doce, el impactante accidente ocurrió en el cruce de las calles Del Molino y Ávila Quiros cuando el Chevrolet Prisma se detuvo sobre las vías por una falla mecánica. En las imágenes que quedaron registradas en una cámara del barrio, se puede ver que se acercaba una formación ferroviaria de cargas compuesta por 17 vagones que terminó embistiendo de lleno al vehículo parado sobre las vías.

De acuerdo a las fuentes policiales, en el Chevrolet iban dos hombres, dos mujeres y dos chicos. Cuando vieron que el tren se venía encima, cinco de ellos alcanzaron a salir corriendo del auto. Pero una de las mujeres quedó atrapada adentro y no pudo escapar antes del golpe. El tren embistió al vehículo y lo arrastró varios metros. De milagro, resultó ilesa según constataron los médicos del servicio de emergencia que la asistieron.

TERRIBLE CHOQUE: TREN EMBISTIÓ UN AUTO CON UNA MUJER ADENTRO



Un tren de cargas con 17 vagones arrolló a un auto que se quedó parado en las vías y una mujer terminó atrapada adentro del vehículo mientras los otros cuatro acompañantes lograron escapar, el suceso ocurrió en… pic.twitter.com/2EbItn8bYA — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 16, 2026 En la zona intervinieron bomberos de la Policía de Córdoba junto a equipos de emergencias, que se encargaron de asistir a los ocupantes y asegurar el lugar. Mientras tanto, las autoridades iniciaron las pericias para determinar cómo fue que el vehículo terminó detenido sobre las vías y cuáles fueron las causas del accidente.

Choque fatal en la Ruta 188 dejó una mujer muerta y 10 heridos El trágico accidente ocurrió durante la noche del viernes en el kilómetro 207 de la Ruta Nacional 188, a la altura de Bayauca, entre Junín y Lincoln, donde una mujer de 60 años murió y otras 10 personas resultaron heridas tras una secuencia de impactos entre tres vehículos.