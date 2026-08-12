Una ex Gran Hermano chocó con su auto y lo contó en redes: "Nos dimos un golpazo"

Chiara Mancuso tuvo un accidente con su vehículo y lo contó en las redes sociales para llevarle tranquilidad a sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano chocó con su camioneta y, lejos de amargarse por los daños materiales, se lo tomó con humor y bromeó junto a su novio Ian Díaz, quien la acompañaba.

"Bueno, gente, la verdad es que nos dimos un golpazo, pero estamos bien, así que no se preocupen. El señor del otro auto también está bien. Espero que resuelva pronto lo de su auto. Va a estar unos días seguramente el mío para resolverse, porque se hizo con...", comenzó diciendo.

Sin embargo, destacó que el accidente no fue grave y agradeció estar bien de salud. "Pero lo más importante es que no nos pasó nada y lo más valioso es que estamos bien. Básicamente, los autos se arreglan, las personas... Yo no puedo creer. Estamos en la parte de atrás del auto haciendo la denuncia. Una locura", expresó en sus historias de Instagram.

En esta misma línea, remarcó que suele tomarse las cosas sin tanto drama y de hecho, en este caso, su reacción luego del choque fue de risas mientras escuchaba música de Antonio Ríos. "Yo las situaciones que son así me las tomo bien, porque no hay nada que hacer, solo agradecer que estamos bien, que no nos pasó nada, no nos lastimamos y que el auto lo voy a arreglar", aseguró, mientras su novio agregó entre risas: "Eso es contenido de calidad. Si ustedes quieren contenido, esto es contenido de calidad".

El clima de convivencia alcanzó su punto más alto de tensión en Gran Hermano: Generación Dorada . Las nueve jugadoras que continúan en carrera desataron un feroz enfrentamiento que tuvo como principales protagonistas a Sol Abraham y Luana Fernández. La histórica reconfiguración del reality, que quedó integrado exclusivamente por participantes mujeres, lejos de traer pacificación, terminó por encender la mecha de las peleas internas por el orden de la casa.

El conflicto estalló a raíz de una reorganización de dormitorios encabezada por Luana y Yanina Zilli. En medio de reclamos por la higiene y la distribución del espacio, Abraham comenzó a criticar fuertemente a Fernández en la habitación pensando que no la escuchaba: "Es una asquerosa. Dice que quiere privacidad; que empiece por no usar mis bombachas, ya no las pienso volver a usar", disparó sin filtro. Al oír los dichos, la otra jugadora irrumpió en la escena para cruzarla cara a cara: "¿Qué hablás? Ridícula y sucia".

La discusión continuó subiendo de tono con descalificaciones personales y acusaciones vinculadas a la convivencia, mientras Mariela intentaba calmar las aguas sin éxito para evitar un desborde. La tensión se disparó aún más cuando Abraham le dijo: “Qué envidiosa. Yo no tengo la culpa de que vos seas así y yo así”, a lo que Fernández respondió con un picante e hiriente contraataque sobre la vida de su compañera: “¿Qué? ¿Tener alguien con plata que te banque?”.

Sin embargo, el instante más escandaloso se produjo minutos después en la cocina, cuando Fernández se negó a dejar pasar la etiqueta de "sucia" recibida. Buscando provocar a su rival, tomó una prenda íntima, se dirigió hacia la zona del comedor y se la refregó enfrente mientras la desafiaba: “¿La sucia no serás vos? Mirá, ¿te gusta?”. Ante la provocación, la respuesta inmediata de Abraham fue un tajante “Qué asco”, e instantáneamente la transmisión del aire fue cortada, dejando en suspenso el desenlace de la escena.

Al restablecerse la señal en vivo, la calma pareció retornar al lugar mientras las protagonistas conversaban por separado con Tamara Paganini y pasaban por el confesionario. Con este cruce límite rondando en las redes sociales, resta determinar si la producción aplicará un castigo severo ante lo sucedido o si el veredicto final quedará en manos del público a la hora de votar la continuidad de las participantes dentro del juego.