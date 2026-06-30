Una mujer hizo un ritual en el lugar donde murió Ernestina Pais y recibió una catarata de críticas

La usuaria compartió un video desde el cruce ferroviario de San Isidro donde ocurrió el accidente fatal de la actriz y periodista. Su publicación generó un fuerte rechazo en las redes sociales.

El ritual de la mujer que se acercó al lugar del accidente en el que murió Ernestina Pais.

La muerte de Ernestina Pais generó mucha repercusión en redes sociales y, en las últimas horas, una publicación volvió a instalar su nombre entre los temas más comentados cuando una mujer decidió realizar un ritual en el lugar donde ocurrió el accidente fatal y compartió el momento con sus seguidores.

La protagonista, identificada como Karina en Instagram, explicó que viajó desde la Zona Oeste del conurbano bonaerense hasta el cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y Elcano, en San Isidro, con el objetivo de rendirle homenaje a la actriz y periodista. En el video, la mujer encendió una vela y explicó cuál era el sentido del ritual que decidió realizar en el lugar donde la conductora perdió la vida.

"Estoy haciendo una velación para elevar a Ernestina Pais, para que sepa que está fallecida y pueda encontrar la luz. Que pueda viajar lo más alto posible y que su alma se ilumine", expresó durante la grabación que luego publicó en sus redes sociales.

Lejos de generar apoyo, el video provocó una fuerte reacción entre los usuarios, que cuestionaron tanto la realización del ritual como la decisión de difundirlo públicamente mientras familiares, amigos y seguidores continúan atravesando el duelo por la muerte de la conductora.

Entre los comentarios más destacados aparecieron mensajes muy críticos. "Qué alto tenés que tener el ego para pensar que te necesita a vos para elevar su alma", escribió una usuaria, mientras que otra respondió: "Dejala descansar en paz. Colgate de alguien más".

También hubo quienes manifestaron diferencias desde una perspectiva religiosa. "Pero el único que puede elevar el alma al cielo es Dios, Jesús y el Espíritu Santo", sostuvo una persona en la publicación, aunque la mujer también recibió el apoyo de otros usuarios. "Qué lindo gesto. Descansá en paz, Ernestina", escribieron.

Se conoció el conmovedor gesto que tuvo Ernestina Pais antes de su muerte que emocionó a sus colegas

A tres días de la muerte de Ernestina Pais, sus colegas la recordaron con emoción durante una nueva emisión de Storytime, el ciclo de streaming de Bondi Live. En el programa, Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti compartieron anécdotas que reflejaron la calidad humana de la periodista y conductora.

En medio de la conversación, las panelistas repasaron distintas experiencias que vivieron junto a Ernestina Pais y destacaron su compromiso con quienes la rodeaban. Los relatos coincidieron en remarcar su costado más solidario, incluso durante momentos personales complejos que atravesó en los últimos años de su vida.

Alejandra Maglietti relató un gesto de generosidad que tuvo Ernestina Pais con una amiga en común. Redes sociales

Fue entonces cuando Maglietti reveló un episodio que, hasta ahora, permanecía en el ámbito privado. "Una amiga mía era amiga de Ernestina y me contó que, en el último tiempo, el padre había tenido un problema de salud. Ernestina fue al hospital a darle una mano. Se puso el problema al hombro, movió todo para que lo atendieran. Una generosidad", contó visiblemente conmovida.