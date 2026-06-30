Se conoció el conmovedor gesto que tuvo Ernestina Pais antes de su muerte que conmovió a todos

Las integrantes de un programa de streaming revelaron una historia que describe a la perfección el perfil solidario de la conductora de televisión.

La trágica partida de Ernestina Pais , a los 54 años, continúa despertando una profunda tristeza en el ambiente de los medios de comunicación. A tres días del fatídico episodio, Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti decidieron recordarla en la última emisión de Storytime, el ciclo que se emite por la plataforma de streaming Bondi Live. En un clima de absoluto respeto, las integrantes del programa compartieron anécdotas que reflejaron la huella que dejó la conductora en sus colegas.

Durante el transcurso de la transmisión en vivo, las panelistas sacaron a la luz una historia completamente inédita que describe a la perfección la esencia de la conductora. El relato dejó en evidencia el perfil sumamente solidario y la calidad humana con la que encaraba su día a día, priorizando el bienestar de los demás incluso en aquellas etapas donde le tocaba lidiar con sus propios frentes de conflicto personales.

Luego de oír las vivencias de las actrices en el piso, Alejandra Maglietti tomó la palabra para dar a conocer un hecho que se había mantenido en absoluto secreto hasta el momento. La abogada y panelista correntina se mostró conmovida al reconstruir la desinteresada actitud que tuvo la exconductora de televisión con el círculo íntimo de un ser querido, demostrando su empatía en una situación límite.

“Una amiga mía era amiga de Ernestina y me contó que, en el último tiempo, el padre había tenido un problema de salud. Ernestina fue al hospital a darle una mano. Se puso el problema al hombro, movió todo para que lo atendieran. Una generosidad ”, describió Alejandra Maglietti de manera sentida. Esta revelación no tardó en replicarse en las redes sociales, donde el público volvió a destacar el gran corazón que caracterizaba a la periodista.

Yanina Latorre despidió con profundo pesar a Ernestina Pais tras su trágico fallecimiento el pasado viernes 26 de junio, cuando su automóvil fue embestido por una formación ferroviaria mientras se trasladaba hacia una función teatral en Tigre . En medio de su descargo, la panelista sacó a la luz un dato clave sobre las circunstancias del siniestro y explicó el motivo por el cual la periodista se encontraba al volante a pesar de no contar con el permiso correspondiente .

"Una mina llena de vida, tenía 54 años, ella decía que su karma era el auto y fue una mala suerte total porque la persona que le hacía de Uber ese día no pudo y ella agarró un auto, pero estaba inhabilitada para manejar”, reveló.

La relación entre ambas comunicadoras se extendía desde hacía varios años, manteniendo una complicidad que trascendía las cámaras a pesar de sus marcadas diferencias ideológicas. La panelista recordó el afectuoso ida y vuelta diario que caracterizaba su amistad y remarcó la calidez de sus últimos contactos.

"Yo quería recordarla porque la quiero y la quise mucho, tenía un vínculo divino con ella. La última vez que hablé me felicitó por la nota que le hicimos a Flor Peña acá, al otro día a la mañana me mandó las imágenes y hablamos un rato", detalló conmovida sobre la habitual rutina matutina que compartían.

Hacia el final de su homenaje, la conductora televisiva hizo hincapié en la vitalidad que definía a la exintegrante de CQC, lamentando profundamente el trágico desenlace en la localidad de San Isidro. “Ella se levantaba siempre a las 7 de la mañana, me llamaba y charlábamos. De todo pensábamos distinto, pero nos matábamos de la risa y nos puteábamos todos los días. Una mina que no se merecía este final, llena de vida”, concluyó con tristeza al recordar las intensas conversaciones que marcaban el pulso de su vínculo cotidiano.