13 de agosto de 2026 Inicio
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Un argentino de 40 años se ahogó mientras hacía surf en la isla de Pascua: cómo fue el accidente

Gonzalo Balado, conocido como "El Che", vivía en Rapa Nui junto a su pareja Yamileth Pasmiño; las autoridades determinaron como fue el accidente que derivó a una asfixia por inmersión.

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Gonzalo Balado murió mientras practicaba surf en la Isla de Pascua.

Gonzalo Balado murió mientras practicaba surf en la Isla de Pascua.

Instagram: /gonzalo.entubado

Un accidente en una zona de rompientes de Rapa Nui, más conocida como la Isla de Pascua, terminó con la vida de Gonzalo Balado, un surfista marplatense de 40 años que residía en la isla junto a su pareja, Yamileth Pasmiño. El hombre sufrió una emergencia durante una práctica y murió por asfixia por inmersión el martes por la tarde.

Una participante del reality tuvo un accidente y contó los detalles en redes.
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El episodio ocurrió cerca de las 16:30, cuando Balado compartía una jornada de surf con otros dos deportistas en un sector considerado peligroso por la presencia de rocas. De acuerdo con los primeros reportes, el inconveniente se produjo durante una maniobra, cuando el grupo se disponía a abandonar el agua.

La emergencia fue comunicada al número marítimo 137 luego de que desde el hospital local alertaran sobre un adulto con dificultades en el mar. La Armada chilena desplegó una patrulla de la Policía Marítima y una moto de agua, aunque los compañeros del argentino ya habían conseguido trasladarlo hasta el Hospital Hanga Roa.

Una vez en el centro médico, los profesionales intentaron reanimar al surfista durante aproximadamente 40 minutos, pero no lograron revertir el cuadro, por lo que determinaron que la causa de muerte fue asfixia por inmersión y señalaron que no había alertas vigentes por mal tiempo o condiciones adversas.

La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui confirmó además que los dos compañeros que estaban con Balado permanecían estables. Por el momento, la investigación busca reconstruir con precisión qué ocurrió durante la trágico episodio y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al surfista a quedar bajo el agua.

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Tras conocerse la noticia, Yamileth Pasmiño compartió una despedida para Gonzalo a través de sus redes sociales. Sobre una imagen del mar y una persona con una tabla de surf, escribió un mensaje en el que expresó el dolor por la partida de quien era su pareja y compañero de vida.

"Que privilegio ser amada por vos, te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano", expresó Pasmiño junto a un corazón azul. Sus palabras reflejaron el vínculo que ambos mantenían con el océano y los viajes que compartían durante su vida en Rapa Nui.

En otra publicación, Yamileth Pas, pareja de Balado, agradeció el cariño recibido tras la tragedia. "Gracias por el mar de amor que dejaste en todos nosotros. Eso no lo hace cualquiera", escribió. Luego, para quienes le enviaron condolencias, agregó: "Gracias también por todos sus mensajes. los he leído uno por uno".

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