29 de junio de 2026 Inicio
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Muerte de Ernestina Pais: el Tren de la Costa reanudó su servicio tras el choque

Trenes Argentinas informó que la circulación fue normalizada luego del operativo de las autoridades, después de que el auto de la conductora fuera embestida por una formación.

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El auto de Ernestina Pais sufrió destrozos por el choque.

El auto de Ernestina Pais sufrió destrozos por el choque.

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El Tren de la Costa volvió a circular entre las estaciones Delta y San Isidro R, luego del choque en el que murió la periodista y conductora Ernestina Pais, que se produjo luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel.

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La formación fue removida horas después del accidente, aunque se registraron daños en la catenaria, por lo que el personal inició las tareas de mantenimiento. La catenaria ferroviaria se trata del sistema de cables aéreos tendidos sobre las vías que suministra energía eléctrica a los trenes para permitir su movimiento.

Ernestina Pais murió a los 54 años.

Ernestina Pais murió a los 54 años.

Pais falleció el viernes alrededor de las 19:30, a los 54 años, luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel. El hecho generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico, donde durante las últimas horas se multiplicaron los mensajes de despedida y las muestras de afecto hacia la periodista y conductora.

En paralelo, la investigación judicial continúa para determinar con precisión las circunstancias del siniestro. El sábado se realizó la autopsia al cuerpo de la conductora y los estudios preliminares fueron incorporados a la causa, mientras aún restan conocerse los resultados de los análisis complementarios.

Qué vieron en el celular de Ernestina Pais tras el accidente que sufrió

La sorpresiva muerte de Ernestina Pais en un trágico accidente en la localidad de San Isidro conmocionó al ambiente artístico. La actriz se dirigía a cumplir con sus obligaciones profesionales cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa. Con el correr de las horas, comenzaron a salir a la luz los primeros detalles de la escena con la que se encontraron los testigos del hecho.

Luego de confirmar la triste noticia en la pantalla de LAM, el conductor Ángel de Brito describió un detalle desgarrador que conmovió profundamente al público. Según relató el periodista al aire, el impacto contra el vehículo Honda City que manejaba la artista fue tan violento que su teléfono celular salió despedido y quedó tirado lejos del auto, a un costado de las vías.

En medio de la desesperación por asistirla, las personas que se acercaron al lugar del siniestro notaron que el dispositivo de la panelista no paraba de sonar. “Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”, reveló el líder del programa de espectáculos.

Al momento de los reiterados llamados, el reconocido director teatral ignoraba por completo la dimensión de la tragedia que acababa de ocurrir. Su insistencia telefónica se debía a que los minutos corrían y la actriz debía presentarse esa noche en el Teatro Niní Marshall para salir a escena junto al resto del elenco. La artista formaba parte de la obra “El divorcio del año”, un éxito de taquilla que compartía junto a figuras como Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino.

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