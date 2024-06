Caso Loan: Patricia Bullrich se sumó a los rastrillajes y aseguró que "ninguna hipótesis está descartada"

Fernando Burlando y una nueva crítica a la Justicia correntina: "No les importa la familia de Loan"

A 17 días de la desaparición del menor de 5 años, efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura realizan un rastrillaje en un campo contiguo a la ruta 123, en un operativo que incluye el uso de un helicóptero para recorrer la zona. Allí se peritará la camioneta de uno de los detenidos, el exprefecto Carlos Pérez.

Desde el Ministerio de Seguridad consideraron como "sólido" el testimonio brindado por la tía del nene, Laudelina, quien declaró que Loan había sido atropellado y asesinado por la exfuncionaria municipal, María Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Pérez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1807432136665788756&partner=&hide_thread=false Estoy en 9 de Julio, Corrientes, para acompañar a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y a las Fuerzas Federales en la investigación y los rastrillajes para encontrar a Loan.



Ninguna hipótesis descartada. Todo nuestro esfuerzo puesto aquí. pic.twitter.com/yx1eVwCEVH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 30, 2024

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo corrió a la Policía de Corrientes de la investigación, que quedó a cargo de una delegación conformada por personal de Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria alojada en el Batallón de Monte del Ejército Argentino en Goya.

Fernando Burlando y una nueva crítica a la Justicia correntina: "No les importa la familia de Loan"

Fernando Burlando, quien aceptó representar a la familia de Loan Danilo Peña, volvió a referirse en duros términos este domingo tanto a la Justicia correntina como al gobernador, Gustavo Valdés. "No les importa la familia del chico", aseguró, y reveló que presentó un escrito "insinuando otro bochorno" de funcionarios.

El letrado dialogó con Guillermo Favale en Argentina en vivo, por C5N, donde remarcó que trabajadores judiciales correntinos "no solamente no trabajaban los domingos sino que no hicieron ningún tipo de medida que tenga que ver con el sentido común de cualquier investigación", y adelantó que va a pedir que se revise su accionar.

"No les importa la familia de Loan", remarcó. Sobre lo publicado por Valdés, consideró: "Una persona que se atreve a decir con tanta certeza, un funcionario de la más alta jerarquía, ¿cómo impacta eso en la familia? No le mandaron ni un psicólogo a esa familia. ¿Te sentís tan afectado? Ocupate de la familia. Es una familia humilde, y esa humildad da la sensación de que les permite a los funcionarios decir cualquier cosa", concluyó.