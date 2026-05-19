Adabel Guerrero dio detalles de la convivencia con su ex pareja y sorprendió a todos: qué dijo

La vedette habló sobre su separación de Martín Lamela y reveló que, pese al final de la relación, ambos continúan conviviendo bajo el mismo techo mientras priorizan el bienestar de su hija.

Adabel Guerrero dio detalles de la convivencia con su ex pareja y sorprendió a todos.

Adabel Guerrero dio detalles de la convivencia con su ex pareja y sorprendió a todos : la vedette volvió a quedar en el centro de la escena después de revelar detalles íntimos sobre la relación que mantiene con Martín Lamela, pese a haberse separado hace dos años. qué dijo

Adabel Guerrero reveló el calvario que vive tras su separación: "Me tiene atada de pies y manos"

La bailarina contó que, aunque el vínculo amoroso terminó, ambos continúan viviendo bajo el mismo techo y mantienen una convivencia tranquila por el bienestar de su hija Lola.

Según explicó, la separación fue un proceso largo y emocionalmente difícil después de más de 17 años juntos. “Nunca me imaginé separada” , confesó durante su participación en el programa de Juana Viale. Además, reconoció que la relación venía atravesando problemas de comunicación desde hacía tiempo, aunque el cariño entre ambos nunca desapareció completamente. “El amor sigue estando, pero desde otro lado”, expresó.

La artista sorprendió al revelar que la convivencia continúa siendo parte de su rutina diaria, aunque actualmente duermen separados desde hace dos años.

Según contó, ninguno de los dos siente apuro por comenzar una nueva relación y, por ahora, decidieron sostener esta dinámica familiar de manera progresiva. También explicó que, paradójicamente, la ruptura ayudó a mejorar el vínculo entre ambos. Incluso aseguró que nota a Martín Lamela mucho mejor emocional y físicamente desde que terminó la relación.

Entre los cambios que mencionó, destacó:

un cambio físico importante

mayor bienestar emocional

nuevas rutinas saludables

una convivencia más tranquila

mejor comunicación familiar

Guerrero también habló sobre cómo le explicaron la situación a su hija, priorizando transmitirle tranquilidad y contención emocional. “La prioridad siempre va a ser Lola”, aseguró la bailarina, dejando en claro que la relación familiar continúa siendo muy cercana pese al final de la pareja.