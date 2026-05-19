Adabel Guerrero dio detalles de la convivencia con su ex pareja y sorprendió a todos: qué dijo

- Adabel Guerrero reveló que sigue viviendo con su ex pareja pese a haberse separado hace dos años.
- La bailarina estuvo más de 17 años en pareja con Martín Lamela.
- Ambos continúan compartiendo la misma casa por el bienestar de su hija Lola.
- La revelación sorprendió en televisión y generó repercusión en redes sociales.
Adabel Guerrero dio detalles de la convivencia con su ex pareja y sorprendió a todos: la vedette volvió a quedar en el centro de la escena después de revelar detalles íntimos sobre la relación que mantiene con Martín Lamela, pese a haberse separado hace dos años. qué dijo
La bailarina contó que, aunque el vínculo amoroso terminó, ambos continúan viviendo bajo el mismo techo y mantienen una convivencia tranquila por el bienestar de su hija Lola.
Según explicó, la separación fue un proceso largo y emocionalmente difícil después de más de 17 años juntos. “Nunca me imaginé separada”, confesó durante su participación en el programa de Juana Viale. Además, reconoció que la relación venía atravesando problemas de comunicación desde hacía tiempo, aunque el cariño entre ambos nunca desapareció completamente. “El amor sigue estando, pero desde otro lado”, expresó.
Qué dijo Adabel Guerrero sobre la relación con su ex pareja
La artista sorprendió al revelar que la convivencia continúa siendo parte de su rutina diaria, aunque actualmente duermen separados desde hace dos años.
Según contó, ninguno de los dos siente apuro por comenzar una nueva relación y, por ahora, decidieron sostener esta dinámica familiar de manera progresiva. También explicó que, paradójicamente, la ruptura ayudó a mejorar el vínculo entre ambos. Incluso aseguró que nota a Martín Lamela mucho mejor emocional y físicamente desde que terminó la relación.
Entre los cambios que mencionó, destacó:
- un cambio físico importante
- mayor bienestar emocional
- nuevas rutinas saludables
- una convivencia más tranquila
- mejor comunicación familiar
Guerrero también habló sobre cómo le explicaron la situación a su hija, priorizando transmitirle tranquilidad y contención emocional. “La prioridad siempre va a ser Lola”, aseguró la bailarina, dejando en claro que la relación familiar continúa siendo muy cercana pese al final de la pareja.