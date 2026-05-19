19 de mayo de 2026 Inicio
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Gran expectativa: se agotó la preventa de entradas para la final entre River y Belgrano en Córdoba

Esta primera tanda fue por un total de 4.000 accesos y estuvo destinado a usuarios de una tarjeta de crédito. Ahora, los fanáticos del Millonario y el Pirata aguardan atentos por el expendio exclusivo para socios. Cuándo se habilitará.

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Se espera un Kempes repleto para la final del Torneo Apertura. 

Se espera un Kempes repleto para la final del Torneo Apertura. 

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La preventa de entradas para la final del Torneo Apertura 2026, que se disputará entre River y Belgrano, en Córdoba, se agotó rápidamente este martes. A las 14, se pusieron a disposición de usuarios de Naranja X 4.000 tickets a través de la plataforma Deportick, y en menos de una hora, se vendieron todos.

En total, Falcón Pérez dirigió a River en 22 oportunidades, con 9 triunfos, 5 empates y 8derrotas
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Para el esperado partido, que se disputará a las 15.30 del 24 de mayo, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) había anunciado días y horarios de la preventa, y también detalló que la venta oficial comenzará el miércoles 20 de mayo a las 14 para socios y socias activas con cuota al día.

La venta será 100% virtual y ofrecerá los mismos valores para las dos parcialidades. Los socios de River que quieran estar presentes en el Kempes podrán adquirir accesos a la Popular Willington por $80.000, mientras que la Platea Ardiles tendrá un valor de $120.000. En el caso de los afiliados celestes, los precios de la Popular Artime costarán $80.000 y el costo para ingresar a la Platea Gasparini seré de $120.000.

Kempes
El Estadio Kempes cuenta con una capacidad para más de 55.000 espectadores.

El Estadio Kempes cuenta con una capacidad para más de 55.000 espectadores.

En caso de que quede un remanente, la venta para no socios se activará el 21 de mayo a las 14 y los precios de las entradas serán de $150.000 para las populares y de $180.000 para las plateas de ambas parcialidades. En cualquier caso, los valores tendrán un 5% extra por el cargo de servicio del sistema de compra.

Para los hinchas del equipo millonario, el club estableció un paso previo y, este martes, los socios debieron entrar a la plataforma RiverID para conseguir un código que permitirá comprar una sola entrada y estará asignada al socio comprador, sin posibilidades de transferirla. El ingreso al Mario Alberto Kempes el domingo será únicamente con DNI, no será válido otro documento ni carnet.

El árbitro en la final de River y Belgrano será Yael Falcón Pérez

El club de Núñez y el de barrio Alberdi ya tienen la confirmación oficial de quién será el árbitro para la final del Torneo Apertura 2026: la LPF designó a Yael Falcón Pérez.

El referí de 37 años, que también fue convocado para disputar el Mundial 2026, estará acompañado de los asistentes Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. Mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer, y Salomé Di Iorio en AVAR.

Designación arbitral para la Final del Torneo Apertura

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio

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