Gran expectativa: se agotó la preventa de entradas para la final entre River y Belgrano en Córdoba Esta primera tanda fue por un total de 4.000 accesos y estuvo destinado a usuarios de una tarjeta de crédito. Ahora, los fanáticos del Millonario y el Pirata aguardan atentos por el expendio exclusivo para socios. Cuándo se habilitará. Por Agregar C5N en









Se espera un Kempes repleto para la final del Torneo Apertura. Redes sociales

La preventa de entradas para la final del Torneo Apertura 2026, que se disputará entre River y Belgrano, en Córdoba, se agotó rápidamente este martes. A las 14, se pusieron a disposición de usuarios de Naranja X 4.000 tickets a través de la plataforma Deportick, y en menos de una hora, se vendieron todos.

Para el esperado partido, que se disputará a las 15.30 del 24 de mayo, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) había anunciado días y horarios de la preventa, y también detalló que la venta oficial comenzará el miércoles 20 de mayo a las 14 para socios y socias activas con cuota al día.

La venta será 100% virtual y ofrecerá los mismos valores para las dos parcialidades. Los socios de River que quieran estar presentes en el Kempes podrán adquirir accesos a la Popular Willington por $80.000, mientras que la Platea Ardiles tendrá un valor de $120.000. En el caso de los afiliados celestes, los precios de la Popular Artime costarán $80.000 y el costo para ingresar a la Platea Gasparini seré de $120.000.

Kempes El Estadio Kempes cuenta con una capacidad para más de 55.000 espectadores. Redes sociales En caso de que quede un remanente, la venta para no socios se activará el 21 de mayo a las 14 y los precios de las entradas serán de $150.000 para las populares y de $180.000 para las plateas de ambas parcialidades. En cualquier caso, los valores tendrán un 5% extra por el cargo de servicio del sistema de compra.

Para los hinchas del equipo millonario, el club estableció un paso previo y, este martes, los socios debieron entrar a la plataforma RiverID para conseguir un código que permitirá comprar una sola entrada y estará asignada al socio comprador, sin posibilidades de transferirla. El ingreso al Mario Alberto Kempes el domingo será únicamente con DNI, no será válido otro documento ni carnet.