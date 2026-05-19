"Enojo y disputa": se conoció por qué Telefe dejó afuera de los Martín Fierro a una de sus conductora más famosas

La ausencia de Zaira Nara en los Martín Fierro 2026 no pasó inadvertida, y en las horas posteriores a la ceremonia se conocieron los motivos detrás de su falta de invitación. Fue la modelo e influencer Angie Landaburu quien sacó a la luz los detalles del conflicto entre la hermana de Wanda y las autoridades de Telefe, que habría comenzado durante los Martín Fierro de la Moda.

Según relató la influencer, el problema se originó cuando Zaira se negó a fotografiarse con una marca que había cerrado un acuerdo con el canal para aparecer junto a ella. "Estuvieron dos marcas que habían cerrado una propuesta con Telefe para mostrar una de sus cápsulas con Zaira, pero al momento de hacerlas ella dijo: 'No, yo trabajo con otra marca'", explicó.

La situación derivó en un cortocircuito con la señal que terminó costándole la invitación a la gran gala. "Tenía que hacer unas fotos con un perfume y no quiso. Hubo enojos y disputa", concluyó Landaburu, sintetizando con precisión el clima que quedó entre Zaira y el canal tras ese episodio. El desencuentro habría sido clave para que Telefe decidiera no incluirla en la nómina de invitados a la ceremonia.

El conflicto no se limitó a ese incidente. Landaburu también señaló que el look de transparencias que Zaira lució en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda generó malestar interno en el canal. "La gente de Telefe no estuvo muy contenta con su look de transparencias", afirmó, y aclaró que ese atuendo no era el planificado originalmente: "En realidad los looks estaban invertidos. Ella iba a hacer la alfombra roja con el vestido transparente, pero como no podía moverse ni caminar bien, decidió cambiarlos a último momento".

Wanda Nara, galardonada y criticada en los Martín Fierro 2026

Mientras su hermana Zaira quedaba fuera de la velada, Wanda Nara se convirtió en una de las figuras centrales de la noche al alzarse con el galardón a Mejor Labor en Conducción Femenina por su trabajo en MasterChef Celebrity. Pese a eso, su triunfo estuvo lejos de ser celebrado de manera unánime por sus pares del medio.

El anuncio de su nombre como ganadora fue recibido con una llamativa frialdad en el salón del Hotel Hilton. El periodista Ángel de Brito fue uno de los primeros en señalarlo: "Fue uno de los pocos premios que nadie aplaudió". Otras figuras históricas de la televisión también cuestionaron el galardón, entre ellas Teté Coustarot, quien afirmó sin rodeos: "Una lectora de avisos no es conductora".

Wanda Nara Redes sociales

En su discurso, Wanda hizo referencia a su estado de salud con crudeza: "Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas". Las palabras generaron reacciones encontradas y alimentaron aún más el debate sobre su premiación.