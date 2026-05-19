El inesperado cambio de última hora que sacude a la serie de Harry Potter

La producción enfrenta una modificación inesperada en pleno desarrollo de una de las adaptaciones más esperadas del año.

Los personajes de la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter producida por HBO y HBO Max. Los protagonistas: Arabella Stanton (Hermione), Dominic McLaughlin (Potter) y Alastair Stout (Ron).

La nueva serie de Harry Potter producida por HBO y HBO Max sufrió un inesperado cambio antes incluso de su estreno oficial. Es que la actriz infantil Gracie Cochrane, quien fue elegida para interpretar a Ginny Weasley, abandonará el proyecto tras finalizar el rodaje de la primera temporada, por lo que el personaje deberá ser reemplazado de cara a la segunda entrega de la ficción basada en la obra de J. K. Rowling.

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La noticia sorprendió a los fanáticos del universo mágico, ya que la producción de la esperada adaptación televisiva es uno de los lanzamientos más importantes del año para HBO. Según informó la familia de la actriz en un comunicado conjunto, la decisión se tomó por "circunstancias imprevistas".

"Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de HBO Harry Potter tras la primera temporada", expresaron. Además, destacaron que la joven actriz se encuentra "profundamente agradecida" con la directora de casting, Lucy Bevan, y con todo el equipo de producción por la experiencia vivida durante las grabaciones.

Desde HBO también respaldaron públicamente la salida de la actriz. Un portavoz de la compañía declaró al portal Variety: "Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de Harry Potter de HBO, y le agradecemos su trabajo en la primera temporada".

El cambio genera expectativa porque Ginny Weasley tendrá una importancia mucho mayor en la segunda temporada, basada en el libro Harry Potter y la Cámara Secreta. En esa historia, la hermana menor de Ron Weasley es manipulada por el diario de Tom Riddle y termina involucrada en la apertura de la peligrosa Cámara de los Secretos dentro de Hogwarts.

En la primera temporada, en cambio, el personaje tendrá una participación más breve, tal como ocurre en la novela Harry Potter y la piedra filosofal, donde Ginny aparece principalmente junto a la familia Weasley en la estación King's Cross.

La primera temporada de la serie ya concluyó su rodaje y actualmente HBO trabaja en la preproducción de la segunda entrega en los estudios Leavesden, ubicados a las afueras de Londres. La ficción llegará a la pantalla durante la próxima Navidad.

la nueva serie de harry potter producida por hbo y hbo max 1 Dominic McLaughlin (Potter), el protagonista de la serie.

Cómo será la primera temporada de Harry Potter

La primera temporada llevará el nombre de Harry Potter y la piedra filosofal y adaptará el primer libro de la exitosa saga literaria creada por J. K. Rowling. La historia comenzará con el cumpleaños número 11 de Harry Potter, momento en el que descubre que es un mago y recibe la carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería.

A partir de allí, el protagonista ingresará a un universo completamente nuevo mientras intenta descubrir la verdad detrás de su pasado y la amenaza de un peligroso enemigo vinculado con la muerte de sus padres.

El elenco principal estará encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el papel de Ron Weasley. Además, la producción contará con reconocidos actores como John Lithgow interpretando a Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu en el rol de Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

JK Rowling J. K. Rowling escribió el libro que se adaptará a la serie la nueva serie de Harry Potter.

La serie tendrá ocho episodios y buscará ofrecer una adaptación mucho más fiel a los libros originales que las películas estrenadas entre 2001 y 2011. Francesca Gardiner será la showrunner del proyecto, mientras que Mark Mylod se desempeñará como director y productor ejecutivo.

También participan como productores ejecutivos la propia Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, histórico productor de las películas originales de Harry Potter. Warner Bros. Television estará a cargo del desarrollo del proyecto.