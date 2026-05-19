La mamá de Wanda Nara se metió en la polémica por los Martín Fierro: "Hay muchas mujeres..." En medio de las críticas por la premiación de su hija como Mejor Conductora, Nora Colósimo habló del difícil momento de salud y personal de la exmujer de Mauro Icardi. Agregar C5N en









Nora Colósimo rompió el silencio ante las críticas a su hija por el Martín Fierro. Redes sociales

La premiación de Wanda Nara como "Mejor Conductora" en los Premios Martín Fierro, quedó en medio de la polémica y de las críticas como Georgina Barbarossa y Marcela Baños, por lo que su mamá salió a bancarla: "Hay muchas mujeres como ella...", empezó.

Nora Colósimo salió en apoyo de la conductora de Telefe ante las críticas de sus colegas, y lo hizo desde el lado de la resiliencia de la flamante ganadora: "Es muy fuerte y es un lindo mensaje para muchas mujeres porque seguramente hay más casos".

La madre de la presentadora de MasterChef Celebrity rompió el silencio y apuntó a quienes hablan de "acomodo", mientras ella vinculó la votación con el momento delicado de salud y personal que vive la exmujer de Mauro Icardi: "Solo que Wanda es una persona pública, famosa, pero debe haber más mujeres en la situación de ella y no hay que perder nunca las esperanzas”.

Embed "Amo mi país, apuesto por mí país, soy una mujer que tiene leucemia y elegí atenderme con médicos de mi país. Tenemos a los MEJORES"



Wanda Nara en los Martín Fierro. Ojalá todos los argentinos pensarán igual, lastima que nos gobiernan unos FORROS que odian al país. pic.twitter.com/f7oRPJG7Ix — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) May 19, 2026

La intimidad de Wanda Nara en los Martín Fierro La mamá de Wanda Nara, Nora Colósimo, reveló el momento "emocional" que vivió la mediática ante la expectativa por su nominación como "Mejor Conductora": "Me pidió: ‘Mamá, quiero que estés conmigo’ y acá estoy, la acompañé”.