El abogado de María, mamá de Loan: "Descreemos la versión de Laudelina"

En ese sentido, expresó: "Esto es todo una puesta en escena de parte de esta persona y por la forma en que se dio, entiendo que no actuó sola. Por lo tanto, nosotros descreemos absolutamente de esta versión, nos parece inverosímil". "Nosotros no tenemos dudas de donde ha comenzado esta historia. Nos preocupa que en su momento se haya omitido investigar exclusivamente esta hipótesis", alertó mientras continúa la búsqueda de Loan, que comenzó hace 16 días.

laudelina La tía de Loan, una de las sospechosas del caso.

Además, comentó que intentaron ponerse en contacto con Laudelina pero no tuvieron éxito: "Quisimos hablar con ella y no pudimos dar con ella. Si no tiene nada que ocultar, que nos explique porque es necesario escuchar de boca de ella lo que dijo hoy".

Por otra parte, Briend consideró que "la investigación recién empieza" ya que "estuvo contaminada al principio" y mostró optimismo al respecto: "Ahora estamos en el camino correcto". "Vamos a tener novedades en las próximas horas", adelantó.

"Lamentablemente de lo que sucedió hace 16 días ya no podemos volver el tiempo atrás. Ahora la Justicia Federal decidió reconstruir esas primeras 24-48 horas y se está trabajando en una hipótesis bastante sólida", explicó en diálogo con el periodista Adrián Salonia.

Sobre los involucrados señaló que "todos están bajo sospecha y creo que prontamente vamos a trabajar en una única hipótesis pero seguimos insistiendo en que él fue sacado de la zona. Son muy pocos los que no tienen nada que ver".

"Muchísimas personas serán llamadas a declarar y que esta semana van a concurrir a la Fiscalía", apuntó y expresó su deseo de que "declaren ya, pero hay un proceso judicial".

La otra hipótesis que contradice la denuncia de Laudelina y que manejan los investigadores

Continúa la incertidumbre en la búsqueda de Loan Danilo Peña en Corrientes y luego de la denuncia de Laudelina, donde afirma que el niño fue atropellado y enterrado por dos de los detenidos, hay otra hipótesis que contradice sus dichos y es manejada por lo investigadores.

La Justicia no descarta que haya ocurrido un abuso sobre Loan y que la tía del menor de 5 años esté encubriendo a algún miembro de su familia.

"La tía inexorablemente está en la línea de sospecha. La otra hipótesis que se maneja es un delito contra el nene, posiblemente delito sexual, en el lugar y con el encubrimiento de Laudelina, pero ahí sería otro sospechoso", reveló el periodista Paulo Kablan en una edición especial del programa El Expediente por C5N.

Para luego remarcar: "No descarten el accidente, pero repito no es a esta hora de la tarde la principal hipótesis. Hay que ver que dice la Justicia Federal porque la denuncia, se la están enviando en estos momentos". De todas maneras, tras el inesperado giro en la causa lo que sí se han encontrado es el principio de una trama de ocultamiento.