Córdoba: un estudiante llevó un arma al colegio y activó el protocolo de seguridad Sucedió en un establecimiento del noreste de la capital cordobesa y fue descubierto gracias a una publicación en redes sociales. El menor fue demorado y el arma de fuego quedó secuestrada. Por Agregar C5N en









Centro Educativo I.P.E.M del barrio Centroámerica de Córdoba capital.

Un alumno de 14 años llevó un arma calibre 22 al colegio y activó un protocolo de seguridad en el establecimiento, ubicado en el noreste de la ciudad de Córdoba. El menor fue descubierto gracias a una publicación en sus redes sociales y demorado por la Policía, que además secuestró el arma de fuego.

El adolescente fue interceptado por el operativo policial en la entrada del Centro Educativo I.P.E.M tras haber exhibido fotos del arma de fuego en sus redes sociales, lo que alarmó a la comunidad educativa, que dio aviso a las autoridades. De acuerdo a fuentes policiales, el menor portaba una pistola calibre 22 que quedó secuestrada por los efectivos.

Imagen ilustrativa realizada con IA

La Policía apartó al menor de la escuela secundaria y lo puso a disposición de las autoridades correspondientes, mientras la investigación se centra en determinar de dónde obtuvo el arma y por qué la llevó a la escuela. Si bien hasta el momento no existen hipótesis fehacientes sobre el móvil, la Policía baraja la posibilidad de que existiera un conflicto previo con otro adolescente, pero aún se trabaja en la recolección de pruebas.

En cuanto al establecimiento educativo, las clases se reanudaron con normalidad. De todas maneras, y pese a la comunicación oficial por parte del Ministerio de Educación, los familiares de los alumnos prefirieron retirarlos durante la jornada hasta que baje la conmoción.