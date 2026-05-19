Mendoza: hallaron calcinada a una docente en su casa e investigan un femicidio Margarita Gutiérrez era una exconcejal mendocina y madre del ex DT de Independiente Rivadavia, Ever Demaldé. Una vecina llamó al 911 tras advertir que la puerta de su casa permanecía abierta desde hacía horas. Por Agregar C5N en









Margarita Gutiérrez tenía 74 años y estaba jubilada.

Margarita Gutiérrez, una docente jubilada de 74 años, fue hallada calcinada y con signos de violencia dentro de su vivienda en Mendoza. El episodio generó conmoción en la comunidad debido a que se trataba de una persona reconocida por su cargo público como exconcejal de Rivadavia-Junín y por ser la madre de Ever Demaldé, exentrenador de Independiente Rivadavia.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el cuerpo de la mujer fue encontrado alrededor de las 9:30 en su casa de la calle Isaac Estrella en Junín, y la investigación considera la hipótesis de un homicidio agravado por femicidio. El llamado al 911 lo realizó una vecina de la jubilada que advirtió que la puerta de su casa permanecía abierta desde hacía horas.

A su vez, otra de las líneas de investigación analiza la posibilidad de un crimen cometido por robo, pero las autoridades esperarán los resultados de la autopsia y de las pericias para definir la causa.

Ever Demaldé - ex DT

La víctima era una persona que gozaba de reconocimiento público debido a su cargo como exconcejal y por su labor como docente, que le valió el reconocimiento de la comunidad educativa en 2016. Además, era la madre del ex director técnico del equipo de fútbol de Independiente Rivadavia de Mendoza, Ever Demaldé.

El exfutbolista es conocido en el ámbito local por su relación con el deporte y sus pasos por Independiente Rivadavia y el Atlético Club San Martín, que expresó sus condolencias tras conocerse el trágico hecho.