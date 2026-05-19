Caso Loan: los jueces visitarán el naranjal donde vieron por última vez al niño

Los magistrados y el tío político del niño, Bernardino Benítez, que es uno de los imputados, realizarán una inspección ocular en el paraje El Algarrobal. Buscan reconstruir su desaparición, a poco de cumplirse dos años del hecho el próximo 13 de junio.

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este martes una nueva instancia clave con una inspección ocular en distintos escenarios considerados fundamentales para la investigación judicial, a casi dos años de ocurrido el hecho.

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El procedimiento se realizará en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, e incluirá un recorrido por el naranjal donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. La inspección también incluirá la vivienda de su abuela Catalina y el hotel donde se alojaban algunos de sus primos.

Fuentes judiciales señalaron que la medida apunta a reconstruir parcialmente lo ocurrido el día de la desaparición y permitir que el tribunal tenga una percepción directa del terreno y de las distancias entre los distintos puntos bajo análisis, a días de que comience el juicio oral.

Los investigadores probaron la sustracción y el ocultamiento del menor para trata o para ocultar otro hecho.

La inspección también buscará aportar elementos concretos para las futuras declaraciones de testigos e imputados, especialmente en relación con los tiempos, recorridos y posibilidades de movimiento dentro de la zona rural donde desapareció Loan.

Uno de los lugares que concentrará especial atención será el sector donde apareció uno de los botines del menor. La Justicia sospecha que ese elemento pudo haber sido colocado intencionalmente para desviar la investigación, una hipótesis que involucra al excomisario Walter Maciel, quien estuvo al frente de los primeros operativos de búsqueda.

Además, los investigadores inspeccionarán el Hotel Despertar del Iberá, otro de los sitios incorporados al expediente como parte de la reconstrucción de los hechos. Los jueces estarán acompañados de Antonio Benitez, su tío, uno de los imputados por la causa, en calidad de testigo.

Caso Loan: cómo sigue la causa y cuándo es el juicio oral

El juicio oral comenzará el próximo 16 de junio y estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. La acusación será impulsada por los fiscales Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel, integrantes de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Entre los principales acusados figuran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, la tía del menor Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el propio Walter Maciel, todos procesados por el presunto rapto y ocultamiento del niño.

En paralelo, otro grupo de imputados deberá responder por delitos vinculados al encubrimiento y al entorpecimiento de la investigación, entre ellos falso testimonio y usurpación de títulos. Allí aparecen Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.