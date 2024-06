Fernando Burlando y una nueva crítica a la Justicia correntina: "No les importa la familia de Loan"

Fernando Burlando aceptó representar a la familia de Loan Danilo Peña en el caso de la desaparición del nene que conmociona al país y volvió a referirse en duros términos este domingo tanto a la Justicia correntina como al gobernador, Gustavo Valdés. "No les importa la familia del chico" , aseguró, y reveló que presentó un escrito "insinuando otro bochorno" de funcionarios .

El letrado dialogó con Guillermo Favale en Argentina en vivo, por C5N, donde remarcó que trabajadores judiciales correntinos "no solamente no trabajaban los domingos sino que no hicieron ningún tipo de medida que tenga que ver con el sentido común de cualquier investigación", y adelantó que va a pedir que se revise su accionar.