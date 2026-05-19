Mundial 2026: Shakira sorprendió con una invitación a un grupo de niños africanos

La cantante se conmovió con la coreografía de Dai Dai, una de las canciones oficiales de la Copa del Mundo, que hicieron los pequeños artistas de la Ghetto Kids Foundation de Uganda.

Shakira invitó a los artistas africanos a bailar en la final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 no sólo se prepara como el evento internacional de fútbol en Estados Unidos, sino que será un gran espectáculo al que se sumó Shakira con una invitación especial para los niños africanos.

El significado oculto de Dai Dai, el tema de Shakira para el Mundial 2026

La cantante tiene a su cargo la canción oficial Dai Dai junto al artista nigeriano Burna Boy y que contó con la coautoría de Ed Sheeran y quiere que los menores de Ghetto Kids Foundation, una organización sin fines de lucro en Kampala, en Uganda, bailen con ella.

La idea surgió después que el grupo subió un video con el himno del mundial, con una coreografía impecable, a la que sumaron las banderas de los tres países organizadores: Estados Unidos, México y Canadá.

Las imágenes tuvieron millones de reproducciones en pocas horas y llegaron hasta la artista quien tuvo la idea de que los menores estén en su presentación en la final del evento que empieza el 11 de junio y que finaliza el 19 de julio de 2026.

La artista escribió en su cuenta oficial de Instagram: “¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? ¡Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?”.

La respuesta no se hizo esperar: "Hola @shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo! ¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!”, remarcaron los jóvenes artistas.

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Shakira y la promoción de la cultura africana

Cuando Shakira vio el video de Ghetto Kids Foundation los invitó a participar de la final del Mundial 2026. Si bien el mutuo acuerdo fue público entre Shakira y la fundación, ahora se espera la aprobación de los comités organizadores y la gestión de la logística internacional. Si la invitación prospera, los artistas africanos subirán al escenario principal del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el domingo 19 de julio de 2026, para la final de la copa mundial de la FIFA.