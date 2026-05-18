18 de mayo de 2026 Inicio
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El abogado de la familia de Kevin Martínez afirmó que al adolescente lo golpearon "de forma salvaje y criminal"

José Equiza afirmó que el chico de 15 años "no murió a causa del accidente" y responsabilizó a la Policía y al personal de salud porque "no debieron dejar que nadie se acercara". La madre lo esperaba para almorzar y lo despidió intubado.

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El abogado de la familia de Kevin Martínez, José Equiza, negó que la causa de la muerte del adolescente de 15 años haya sido el accidente que protagonizó y definió que la forma en que le pegó el hombre que aparece en el video viralizado fue "salvaje y criminal". "La cabeza de Kevin estaba sobre una madera y la persona golpeando, no hay duda de que esos golpes fueron los que le causaron la muerte", señaló al móvil de C5N el defensor.

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Equiza afirmó que Kevin estaba "lúcido, ubicado en tiempo y espacio" luego del accidente, con fractura de fémur y de tibia y peroné, pero "sin riesgo de vida en absoluto". "La situación posterior que se genera cuando lo suben a la camilla, cuando por protocolo lo atan a la camilla y la Policía lo esposa lo deja en una situación de indefensión. La forma en que le pegan fue salvaje y criminal", apuntó en diálogo con Sergio Cirigliano.

leonardo marcelino
Leonardo Marcelino, vecino de Chascomús señalado por la familia de Kevin como el responsable de su muerte.

Leonardo Marcelino, vecino de Chascomús señalado por la familia de Kevin como el responsable de su muerte.

En el video también se observa que ningunas de las personas presentes frena al hombre que ataca a Kevin, identificado por el tío del menor como Leonardo Marcelino. El abogado reprochó que "no debieron dejar que nadie se acercara" y aseguró que "hay responsabilidades diversas de diferentes funcionarios policiales y del resto del personal que estaba ahí".

La madre del joven, Romina, describió a su hijo como "alegría" y "un grandote, pero con el corazón y el alma de un niño". "Llego al hospital, no llego a hablar con él, ni a verlo con algún movimiento. No llegué, simplemente no llegué... no llegué...", contó y se quebró.

"Llego al hospital y no me dejan entrar porque estaba en terapia y cuando entré lo vi de la manera en que lo despedí: intubado, porque él ya no respiraba. Así lo vi y así lo tuve que despedir. No hubo un saludo, un abrazo ni una palabra... No pude, no llegué... no llegué y no llegó. No me lo permitieron en realidad, esa Policía y esa gente que estaba ahí para que él llegara al hospital sin importar las circunstancias... Tenía que llegar al hospital, ese era su derecho y no lo permitieron", lamentó la mujer.

Cómo sigue la causa por la muerte de Kevin Martínez

La causa está caratulada como homicidio culposo y la fiscal Bertoletti Tramuja dispuso que la SubDDI Chascomús lleve adelante la investigación. El resultado preliminar de la autopsia determinó que Kevin murió por “politraumatismos y hemorragia interna”. Sin embargo, la Justicia tiene que determinar si las heridas fueron consecuencia de la agresión realizada por Leonardo Marcelino o si fue producto del choque entre la moto en la que Kevin y su amigo viajaba y el auto.

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