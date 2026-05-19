Javier Milei defendió el modelo económico y aseguró: "Vamos a seguir con el apretón monetario hasta derrotar la inflación"

El Presidente fue el principal orador de la exposición "Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo", organizada por la Banco de Valores en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. “Estamos convencidos de seguir en ese camino”, remarcó.

El presidente Javier Milei defendió este martes su modelo de gestión al encabezar una disertación en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) sobre economía, empleo y crecimiento productivo. Luego de brindar una clase en una universidad privada, el mandatario volvió a aparecer públicamente y aseguró: "Vamos a seguir con el apretón monetario hasta derrotar la inflación"

El eje de las palabras del jefe de Estado se centró en detallar una mirada proactiva sobre el mercado de empleo, las reformas estructurales implementadas en la administración libertaria, las expectativas de crecimiento y potencial productivo para determinados sectores estratégicos de la actividad nacional.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en denuncias en la Justicia por enriquecimiento ilícito, no estuvieron presentes.

" Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación. No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación", aseguró Milei en un auditorio repleto de empresarios.

El eje de sus palabras se centró en detallar una mirada proactiva sobre el mercado de empleo, las reformas estructurales implementadas en la administración libertaria, las expectativas de crecimiento y potencial productivo para determinados sectores estratégicos de la actividad nacional.

Previamente, Milei volvió a cruzar a la prensa al señalar: “Nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos. Se debe llamar a abstinencia de pauta, que decidimos cambiar la Argentina y no transar con el status quo, y menos con sus marionetas”.

Para nosotros, argumentó el Presidente, "un programa de estabilización es definir una política fiscal, y claramente que lo hicimos; es la política del déficit cero. La política del déficit cero significa que la relación deuda/producto no crece, y si la relación Deuda/Producto es no creciente, la consecuencia natural de eso es que el país se convierte en solvente intertemporalmente".

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Evento Institucional de VALO

Milei sobre la política cambiaria, el cepo y el dólar

"Sacamos prácticamente el 95% del cepo, con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviéramos comprando 8.500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en $1.100", señaló Milei respecto a la divisa estadounidense.

De la misma manera, especuló tener "la acumulación de reservas, pero la contracara es que si nosotros expandimos esa emisión, genera inflación, y por lo tanto, digamos, esterilizamos. Entonces, hay que elegir cómo se paga el seguro: o se paga, como mayor inflación, que es un impuesto altamente regresivo; o se paga con tasa de interés y lo compensamos con una política fiscal todavía mucho más austera. Es decir, que el seguro lo pague el Estado achicándose".

En esa misma linea, Milei destacó que "Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria y recordó que gracias a su política monetaria " sacamos prácticamente el 95% del cepo" sin grandes sobresaltos.

“Yo no tengo eso de que hay que estar calibrando precios, determinar quién gana y quién pierde. Eso no está en nuestra esencia. Es más, cuando hablamos de Súper RIGI y RIGI lo que decimos no es que ellos van a converger a la economía. No, es al revés. Nuestra intención es seguir bajando impuestos y hacer la economía más libre posible. Nosotros somos liberales y actuamos como liberales”, agregó luego el Presidente.

Sobre el final, luego de destacar las leyes derogadas y la apertura comercial en sectores claves, Milei ratificó el rumbo de gestión y concluyó: "Si nosotros logramos sostener este camino, vamos a lograr lo que siempre soñamos: que es hacer Argentina grande nuevamente".

La semana pública de Milei: clase magistral la Universidad de San Andrés

A comienzo de semana, el presidente Javier Milei encabezó una exposición en la cátedra del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la Universidad de San Andrés, cuya sede está ubicada en Victoria, San Fernando.

La actividad se realizó en uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde el inicio de la gestión, a pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria y en un contexto marcado por tensiones políticas, crisis económica y disputas internas dentro de La Libertad Avanza.