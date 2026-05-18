Fuertes imágenes: una pareja se defendió de cuatro delincuentes en un intento de robo en la Costa Atlántica

El hecho se registró cuando unos ladrones buscaron asaltar una vivienda y se enfrentaron con un hombre y una mujer. Tras la resistencia de la pareja, escaparon del lugar.

Una pareja de la localidad balnearia de Santa Clara del Mar evitó un robo en su casa después de que cuatro delincuentes intentaran ingresar a la vivienda , lo que quedó registrado por las cámaras de la seguridad. Las imágenes muestran desesperados pedidos de ayuda, golpes y una brutal agresión contra la mujer.

El abogado de la familia de Kevin Martínez afirmó que al adolescente lo golpearon "de forma salvaje y criminal"

El periodista Leo García contó en El Diario , por C5N , la secuencia del hecho, que se registró en una casa situada en la esquina de Acapulco y Santa Elena: "Cuatro ladrones encapuchados y vestidos de negro se fueron encima de una mujer en la puerta de la casa. Buscaron entrar a robar y la mujer se resistió. Su pareja salió y se defendió a los golpes. Los delincuentes escaparon saltando por la tapia de un vecino y corrieron".

En tal sentido, remarcó la inseguridad que sufren los vecinos en la zona. "En el barrio hay muchísimo miedo y dicen que después del verano se redujo mucho la seguridad y la presencia policial. Por eso, los ataques comenzaron a ser constantes. En la zona se venían denunciando robos, sobre todo a casas vacías" , expresó.

Uno de los momentos más impactantes del ataque ocurrió cuando uno de los sospechosos tomó del cabello a la mujer y la arrojó violentamente al suelo. Instantes después, también le propinó un golpe de puño en el rostro mientras continuaban los desesperados pedidos de ayuda de las víctimas.

El intento de asalto conmocionó a las personas que residen en Santa Clara del Mar, especialmente por el nivel de violencia ejercido por los atacantes y por las dramáticas imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que se viralizaron en las redes sociales.

Ladrones a caballo: robaron un kiosco y se escaparon al galope en Miramar

Dos individuos montados a caballo fueron registrados por cámaras de seguridad tras asaltar un kiosco ubicado en la extensión de la peatonal de Miramar. Los ladrones se llevaron mercadería del comercio y huyeron con tranquilidad. La insólita escena que quedó grabada en las imágenes de vigilancia que se viralizaron en las redes, generando una fuerte indignación entre los vecinos que reclamaron mayores medidas de seguridad en la zona.

El robo ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de 21 y 36, en la continuidad de la peatonal, y de acuerdo a las imágenes registradas, se observa cómo los ladrones actuaron con calma, incluso encendiendo la luz del local para revisar qué llevarse antes de huir en su caballo.

El video se viralizó en redes sociales y generó fuerte repercusión entre los vecinos de Miramar, que expresaron indignación y preocupación por la inseguridad y la falta de controles en la ciudad.

Algunos vecinos señalaron que uno de los autores sería conocido en la zona por otros delitos. Además de la sorpresa por la modalidad del robo, las críticas apuntaron a la escasa presencia policial en pleno centro de la localidad balnearia.